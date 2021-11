Schwüblingsen

Eine Gedenktafel auf dem Schwüblingser Friedhof verrät jetzt, was Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Unter den Eichen über die drei unbekannten russischen Kriegsgefangenen, die dort begraben liegen, herausgefunden haben. Mit einer Feierstunde wurde sie am Sonnabend eingeweiht. Für Pastor Tibor Anca ist die historische Forscherarbeit der Schüler ein wichtiger Beitrag zur Erinnerungskultur – gerade weil Zeitzeugen immer rarer werden.

Historische Recherche lässt Schicksale lebendig werden

Am Anfang, so ließ Ortsrätin Anette Kobbe das Projekt Revue passieren, hatte das Interesse von Schwüblingser Bürgern gestanden, mehr über die auf dem Friedhof und der Waldgrabstelle Hüttenwinkel begrabenen russischen Kriegsgefangenen zu erfahren. Kobbe nahm sich der Sache an. Sie knüpfte über die Gemeinde Uetze und den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge Kontakt zur Geschichtslehrerin Jasmin Busch, die mit ihren Schülerinnen und Schülern trotz Distanzlernens anfing zu recherchieren – und auch mit den von Kobbe vermittelten Zeitzeugen Erwin Hiete und Ernst Fricke sprachen.

Die Recherchen ergaben, dass die Kriegsgefangenen nicht, wie zeitgenössische Dokumente behaupten, bei der Räumung des Lagers auf dem Weg durch Schwüblingsen an Schwäche starben. Sie wurden vielmehr erschossen, weil sie Essbares stehlen wollten. „Gedenken heißt zu erkennen, dass hinter den bloßen Ereignissen, die wir in der Schule lernen, Menschen stehen, menschliche Erfahrungen, menschliches Leid. Dieses Leid erhält im Gedenken Bedeutung: aus Kenntnis wird Betroffenheit in der Gegenwart, aus Betroffenheit wird Mahnung für die Zukunft. Hierfür ist unsere Tafel ein Symbol“, sagte Schülerin Sibel Örs.

Die ehemalige 10b und Dirk Früchtemeyer von der Schulleitung legen Rosen auf den Gräbern der russischen Kriegsgefangenen nieder. Quelle: Gymnasium unter den Eichen

Kommt auch eine Gedenktafel an der Waldgrabstelle?

Beinahe wäre der Plan, die Tafel passend zum Volkstrauertag aufzustellen, gescheitert: Denn dass eine Baugenehmigung dafür notwendig werden würde – damit hatte der Schwüblingser Ortsrat nicht gerechnet. Doch der Zeitplan hielt. Weil beteiligte Schülerinnen jedoch am Volkstrauertag der Stadt und Region Hannover in Zusammenarbeit mit dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge mitwirkten, verschob sich die offizielle Enthüllung um einige Tage.

Junge Menschen hätten entgegen einer weit verbreiteten Meinung durchaus Interesse an der Geschichte und am Gedenken, sagte Henrik Berthold, Geschäftsführer des Bezirksverbandes Hannover des Volksbundes und überreichte den Schülerinnen als Anerkennung Urkunden. Ortsrätin Kobbe hofft, demnächst gemeinsam mit Bürgermeister Florian Gahre die Waldgrabstelle besuchen zu können. Denn auch dort möchte sie eine kleine Gedenktafel aufstellen lassen.

Von Sandra Köhler