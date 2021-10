Schwüblingsen

Zu seiner konstituierenden Sitzung kommt der Ortsrat Schwüblingsen am Dienstag, 2. November, um 18 Uhr in der Gaststätte Zur Post, Lahkamp 8, zusammen. Bei der Kommunalwahl am 12. September hatte die CDU mit 51,8 Prozent knapp die meisten Stimmen geholt.

Im neuen Gremium sitzen Eike Dralle, Doreen Sellmann, Christian Fricke (alle CDU), Matthias Deicke und Christoph Schrader (beide SPD). Ortsbürgermeister Dralle will erneut für das Amt kandidieren.

Von Antje Bismark