Uetze

„Super“, lobt der Uetzer Schwimmmeister Dennis Brandes die kleine Nele. Das fünfjährige Mädchen schwimmt mit einer Schwimmnudel unter den Armen und einem Schwimmgürtel um den Bauch mitten im Sprungbecken des Uetzer Naturerlebnisbads. Etwa anderthalb Meter vorweg schwimmt Brandes. Nele nimmt an einem der acht Kinderschwimmkurse teil, die die Uetzer Freibadgenossenschaft in dieser Saison anbietet. Den Sprungturm hat Brandes gesperrt, damit die Kinder ungestört im Sprungbecken üben können.

Außer Nele ist nur noch ein zweites Kind im Sprungbecken. Die übrigen 18 Jungen und Mädchen im Alter von vier bis neun Jahren sitzen am Beckenrand und warten darauf, dass sie an der Reihe sind. Das zweite Kind im Wasser wird von der Schwimmlehrerin Dorothea Grundstedt, die ebenfalls nebenher schwimmt, aufgefordert, die Arme schnell nach vorn zu strecken und dann langsam zur Seite zu bewegen. Es sei wichtig, die Armbewegungen und den Beinschlag zu korrigieren, damit sich Fehler nicht verfestigen, erklärt Brandes. Er wird während der Saison von insgesamt vier Schwimmlehrerinnen unterstützt, die sich abwechseln. Meistens betreuen sie zu dritt ihre Schützlinge.

Kinder sollen die Angst verlieren

„Wir gehen gemeinsam mit den Kindern ins Becken, damit sie die Angst verlieren. Wenn die Betreuer mit im Wasser sind, fühlen sich die Kinder sicherer“, sagt Brandes. Jeder Kurs dauert drei Wochen. An jedem Tag außer am Wochenende findet nachmittags der 45-minütige Unterricht statt. Die letzten Kurse enden am 3. September.

Bevor der Schwimmkursus beginnt, sperrt Dennis Brandes den Sprungturm, damit die Kinder ungestört im Sprungbecken üben können. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

Matilda will ihrem Bruder nacheifern

Die fünfjährige Matilda freut sich nach den Worten ihres Vaters Sven Sommer jeden Tag auf den Schwimmunterricht. Matilda wolle ihrem älteren Bruder nacheifern, der schon schwimmen könne. Der Kurs mache seiner Tochter Spaß, weil sich die Betreuer viel Mühe geben.

„Schwimmen ist in unserer Familie ein ganz wichtiges Thema, weil wir fast jeden Tag im Freibad sind“, sagt Neles Vater Daniel Voigt. Damit seine Tochter die Grundtechniken lerne und sich über Wasser halten könne, habe er sie für den Kurs angemeldet. „Wir halten uns viel am Irenensee auf“, berichtete Mutter Bianca Gollmer. Es beruhige sie, zu wissen, dass ihr fünfjähriger Sohn Marlon schwimmen könne.

DLRG: Auch Erwachsene sollten schwimmen können Nicht nur Kinder sollten schwimmen können, auch Erwachsene. Diesen Standpunkt vertritt Jürgen Schmidt, Landesgeschäftsführer der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG). „Das ist wichtig, damit man nicht in einem Gewässer in Gefahr gerät“, sagt Schmidt. Sowohl Kinder als auch Erwachsene unterschätzten oft die Wassertiefe, wenn sie in einem See oder im Meer baden, pflichtet ihm der Uetzer Schwimmmeister Dennis Brandes. Schmidt hebt einen wichtigen sozialen Aspekt hervor, weshalb Kinder schwimmen lernen sollten. Sie könnten sich dann mit Freunden zum Schwimmen verabreden. „Sie bleiben nicht außen vor. Das ist Teilhabe am Leben“, sagt der DLRG-Landesgeschäftsführer. Laut Schmidt sind mittlerweile auch viele Eltern Nichtschwimmer. Sie könnten ihren Kindern deshalb nicht das Schwimmen vermitteln. Deshalb sei es wichtig, dass die DLRG und Schwimmbäder Kurse anbieten. Manchmal scheitere die Teilnahme eines Kindes daran, dass Eltern nicht wüssten, wo ihr Kind Schwimmen lernen könne. Das Uetzer Freibad bietet einen Schwimmkurs für Migrantinnen jeden Sonnabend vor der offiziellen Badezeit an – aber auch dieser ist ausgebucht. Im Hänigser Bad gibt in diesem Sommer keinen Schwimmunterricht für Erwachsene.

Einige Kinder waren noch nie im Schwimmbad

„An den ersten drei Tagen machen wir Trockenübungen“, sagt der Schwimmmeister. Die Kinder übten zunächst im Sitzen und Stehen Arm- und Beinbewegungen. Einige Kinder seien vorher noch nie im Schwimmbad gewesen. Daher absolvierten die Betreuer mit den Jungen und Mädchen an den ersten drei Tagen auch Übungen, um sie ans Wasser zu gewöhnen. Die Kinder müssten dann im Nichtschwimmerbereich zum Beispiel hüpfen oder kurz den Kopf unter Wasser tauchen. „Spiel- und Spaß stehen dabei im Vordergrund“, betont Brandes.

Für die Schwimmübungen legen die Betreuer ihren Schützlingen einen Schwimmgürtel um. Entsprechend der Größe und des Gewichts des Kindes seien anfangs an dem Gürtel drei oder vier Auftriebskörper befestigt, erzählt Grundstedt. Wenn die Kinder Fortschritte machten, werde nach und nach die Zahl der Auftriebskörper reduziert, sagt sie.

Kursus endet mit Seepferdchenprüfung

„90 Prozent schaffen am Ende das Seepferdchen“, sagt Brandes. Um das Abzeichen zu bekommen, müssen die Kinder vom Beckenrand springen und anschließend ohne Hilfe 25 Meter schwimmen. Außerdem müssen sie einen Ring vom Boden des Nichtschwimmerbeckens holen und die Baderegeln kennen. Nach Brandes’ Ansicht ersetzt das Planschen im heimischen Gartenpool nach Ende des Kurses nicht den Schwimmbadbesuch: Die Kinder müssten ihre Ausdauer trainieren. Außerdem könnten sie nur beim Schwimmen im Bad ihren Stil verbessern.

160 Plätze in zwei Tagen vergeben

Nach Auskunft von Diethart Smolenga, Vorstandsmitglied der Uetzer Badgenossenschaft, waren die 160 Plätze in den acht Kursen innerhalb von zwei Tagen vergeben. Es habe Nachholbedarf bestanden, weil im vorigen Jahr die Kurse wegen der Corona-Auflagen ausgefallen sind. Auch in diesem Jahr würden nicht alle Freibäder Schwimmkurse anbieten. So habe es in Uetze zum Beispiel auch Anfragen aus Celle und Peine gegeben.

Auch im Hänigser Freibad ist der Andrang bei Schwimmkursen für Kinder groß. „Wir werden in dieser Badesaison über 80 Kinder ausbilden“, sagt Norbert Vanin, der als Ausbilder für die DLRG Hänigsen im Einsatz ist. Alle Kurse, die angeboten werden, seien ausgebucht.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller