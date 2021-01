Uetze

Über Schmerzen im Unterbauch und am Rücken hat am Freitag eine 20-Jährige nach einem Unfall geklagt. Die schwangere Frau saß nach Aussage eines Polizeisprechers als Beifahrerin in einem Auto, das ein 47 Jahre alter Mann aus Uetze steuerte. Er war gegen 13.50 Uhr von der Bundesstraße 188 in die Burgdorfer Straße eingebogen und musste dann verkehrsbedingt anhalten. Das bemerkte eine 19-jährige Autofahrerin aus Freden zu spät – wegen der winterglatten Fahrbahn konnte sie ihren Wagen nicht mehr rechtzeitig stoppen und prallte auf das Auto aus Uetze auf.

Wegen der Beschwerden kam die schwangere Frau zur vorsorglichen Behandlung in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.

Von Antje Bismark