Schutz vor Ansteckung: Ortsbürgermeister besuchen keine Jubilare mehr

Wegen der Corona-Epidemie bekommen Einwohner der Gemeinde Uetze zurzeit zu besonderen Geburtstagen und Ehejubiläen keinen Besuch von den Ortsbürgermeistern. „Das steht unter der Überschrift Kontaktvermeidung“, sagt Gemeindesprecher Andreas Fitz. Die Jubilare seien in einem hohen Alter. Dieser Personenkreis zähle zu den Risikogruppen. Außerdem sollen auch die Ortsbürgermeister vor einer Ansteckung mit dem Virus geschützt werden. Denn sie kämen bei den Hausbesuchen selbstverständlich in Kontakt mit anderen Menschen. „Diese Kontakte sind derzeit nicht gewollt“, sagt Fitz.

Ortsbürgermeister gratuliert den Jubilaren

Die Gemeinde ehrt Einwohner an deren 80., 85. und 90. und danach an jedem weiteren Geburtstag. Ehrenurkunden erhalten auch Ehepaare ab der goldenen Hochzeit. Die Glückwünsche der Gemeinde überbringt der Ortsbürgermeister. Er fragt etwa vier bis zwei Wochen vor dem Ehrentag nach, ob sein Besuch erwünscht ist und spricht einen Termin ab. Vor Ehejubiläen erkundigt er sich auch danach, ob der Gemeindebürgermeister mitkommen soll. Zum Besuch bringt der Ortsbürgermeister in der Regel Blumen mit.

Nach Fitz’ Angaben stellt die Gemeindeverwaltung die vom Bürgermeister unterschriebene Urkunde momentan per Post zu. Auf einen Blumenstrauß müssen die Jubilare jedoch vorübergehend verzichten.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller