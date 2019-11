Ein Gemeinde- und Kulturhaus in der einstigen Stötzner-Schule, Platz für Start-up-Unternehmen und mehr Elektro-Ladesäulen: Die Ideen für die Entwicklung der Gemeinde Uetze bis zum Jahr 2030 sprudelten bei der jüngsten Konzeptwerkstatt nur so hervor. Bürgermeister Werner Backeberg will die Anregungen mitnehmen.