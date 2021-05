Schwüblingsen/Uetze

Auf dem Friedhof in Uetze-Schwüblingsen liegen drei unbekannte russische Soldaten begraben. Für sie will der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge eine Gedenk- und Erinnerungstafel aufstellen. Den Text für diese Tafel werden die Schüler der Klasse 10 b des Uetzer Gymnasiums Unter den Eichen verfassen. Sie gehen in einem Gemeinschaftsprojekt mit dem Volksbund der Frage nach: Weshalb sind drei Russen auf dem Schwüblingser Friedhof beigesetzt worden?

„Es sieht so aus, dass die drei Kriegsgefangenen auf einem Todesmarsch erschossen worden sind“, sagt die Geschichtslehrerin Jasmin Busch. Zu diesem Ergebnis seien die Schüler bei ihren bisherigen Recherchen gekommen. Die Gymnasiasten hätten versucht, den Weg der drei Russen auf ihrem Marsch nachzuvollziehen. „Vermutlich kamen sie aus einem Lager in der Nähe von Paderborn“, berichtet die Lehrerin.

Schüler fragen bei Gedenkstätte Buchenwald nach

Die Schüler hätten herausgefunden, dass es bei Paderborn das Lager Niederhagen gab. „Das war eine Außenstelle des Konzentrationslagers Buchenwald“, fügt Busch hinzu. Daher hätten die Schüler bei der Gedenkstätte Buchenwald nachgefragt, ob diese Namenslisten von Gefangenen hat, die gegen Kriegsende vom Lager Niederhagen in Richtung Gifhorn getrieben wurden. Die Schüler warten auf Antwort.

Nach Buschs Angaben gehen die Schüler bei ihren Nachforschungen wie Historiker vor. Sie werten Fachliteratur und historische Dokumente aus. Für die Recherchen hätten zwei Mitarbeiter des Volksbunds den Schülern Literaturtipps gegeben. „Wir haben auch Archivdokumente vom Volksbund zur Verfügung gestellt bekommen.“

Wer fliehen wollte, wurde erschossen

Eine Quelle war das Buch „Kindheitserinnerungen von 1937 bis 1952“ des Schwüblingsers Ernst Fricke. Der berichtet, dass deutsche Wachmannschaften im April 1945 Tausende ausgehungerte russische Kriegsgefangene, die aus Paderborn gekommen seien, vor den heranrückenden Amerikanern durch Schwüblingsen getrieben hätten. „Versuchte einer zu fliehen oder sich am Wegesrand etwas Essbares zu besorgen, wurde er rücksichtslos erschossen“, schreibt Fricke.

Einige Gefangene hätten versucht, einer Schwüblingserin einen Korb Kartoffeln zu entreißen. Das sei ihr sofortiges Todesurteil gewesen. „Sie wurden auf unserem Friedhof beerdigt. Noch heute haben dort drei Grabsteine die Inschrift: ,Unbek. russ. Soldat’“, berichtet Fricke. Möglicherweise ruhen noch drei weitere Kriegsgefangene auf dem Schwüblingser Friedhof, schreibt der Volksbund auf einer Internetseite: „Diese Gräber sind allerdings nicht auffindbar.“

Ortsrat unterstützt Schulprojekt

Laut Busch wollen die Schüler Ende Mai die Zeitzeugen Ernst Fricke und Erwin Hiete befragen, dessen Vater 1945 Bürgermeister in Schwüblingsen war.

Auch der Schwüblingser Ortsrat unterstützt das Schulprojekt, wie Ortsratsmitglied Anette Kobbe berichtet. Er kümmere sich auch um das Aufstellen der Erinnerungstafel, dafür sei beispielsweise ein Bauantrag erforderlich und letztendlich die Auftragsvergabe an örtliche Unternehmen, die bereits Angebote abgegeben hätten. Finanziert wird die Tafel ausschließlich mit Spenden, die Kobbe sammelt. „Was noch fehlt, ist die Baugenehmigung, die ist aber in Arbeit“, sagt sie.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller