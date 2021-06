Uetze

„Auch in Uetze fluten täglich über 200 Mitteilungen die Klassengruppen auf WhatsApp“, beschreibt Marion Arlt vom Uetzer Gymnasium das Problem, das die Aufmerksamkeit und die Zeit der Schüler und Schülerinnen bindet. Hinzukommt, dass die Jungen und Mädchen viel Zeit mit digitalen Spielen und dem Anschauen von Videos verbringen. Deshalb war jetzt der Diplomsozialpädagoge Hauke Burgdorf von Smiley, einem Verein zur Förderung der Medienkompetenz, in den sechsten Klassen.

Hauke Burgdorf übt im Uetzer Gymnasium mit den Sechstklässlern, wie sie verantwortungsvoll mit ihrem Smartphone umgehen können. Quelle: privat

Burgdorf entwickelte gemeinsam mit den Schülern und Schülerinnen Ideen, was sie mit ihrem Smartphone während der Hausaufgaben tun sollten. Er schlug ihnen vor, die App „Forrest“ herunterzuladen. „Während der Zeit, an der man nicht am Handy sein will, wächst ein virtueller Baum. Geht man vorzeitig ans Smartphone, stirbt der Baum“, beschreibt Arlt den Tipp. Zudem lernten die Gymnasiasten einen Timer einzusetzen, um die Zeit beim Schauen von youtube-Videos nicht völlig zu vergessen. Darüber hinaus riet Burgdorf ihnen, nachts zum Schlafen das Smartphone auszuschalten oder zumindest in einen anderen Raum zu legen.

Weitere Themen zum verantwortungsvollen Umgang mit dem Smartphone waren der Schutz der Privatsphäre und die Online-Spielsucht. Der Sozialpädagoge riet den Sechstklässlern, sich an ihre Eltern zu wenden und mit ihnen zur Polizei zugehen, sollte ihre Privatsphäre zum Beispiel in der Toilette, in den Umkleiden oder im Krankenzimmer verletzt werden. Gleichzeitig appellierte er an die Uetzer Schüler, in den sozialen Medien selbst aufmerksam und respektvoll miteinander umzugehen. Jenseits der Theorie erarbeiteten die Gymnasiasten in diesem besonderen Unterricht Löschungen zu konkreten Probleme bei der Nutzung des Smartphones.

Von Anette Wulf-Dettmer