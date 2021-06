Uetze

Über ihr Projekt mit der Kriegsgräberfürsorge berichten Uetzer Gymnasiasten in der öffentlichen Sitzung des Ratsausschusses für Schule, Sport und Kultur am Dienstagabend, 22. Juni. Die Schüler erforschen das Schicksal von drei unbekannten russischen Soldaten, die auf dem Friedhof in Schwüblingsen begraben sind. Die Gemeindeverwaltung informiert zudem über den Stand der Schulbauprojekte. Größtes Bauprojekt ist derzeit die Erweiterung der Dollberger Grundschule. Außerdem berichten die Vertreter der Ganztagsschulen, wie der Schulalltag unter Corona-Bedingungen läuft.

Einwohner, die die Sitzung im Sitzungssaal des Rathauses, Marktstraße 9, verfolgen wollen, müssen sich per E-Mail an verwaltungsservice@uetze.de oder unter Telefon (0 51 73) 97 01 16 von 8 bis 12 Uhr anmelden. Sie können sich in der Einwohnerfragestunde zu Sitzungsbeginn zu Wort melden.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller