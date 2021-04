Uetze

Schon wieder ist ein Einbrecher am Wochenende in die große Sporthalle am Schulzentrum in Uetze eingestiegen. Der Täter hebelte nach Aussage einer Polizeisprecherin mit einem Werkzeug das Fenster neben dem Zugang zur Sporthalle auf. Unklar ist bislang, welches Werkzeug er benutzte. Durch das geöffnete Fenster gelangte der Einbrecher in den Lagerraum des VfL Uetze.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wurde diesmal nichts gestohlen. Der Schaden am gewaltsam geöffneten Fenster beläuft sich auf rund 400 Euro. Der Einbruch hat sich in der Zeit von Freitag, 16. April, 16 Uhr, bis Montag, 19. April, 15 Uhr, ereignet. Wer in der Zeit etwas Verdächtiges beobachtet hat, soll sich bei der Polizei in Uetze, Telefon (05173) 925430, melden.

Zuvor hatte ein Einbrecher Mitte März den Lagerraum des VfL heimgesucht. Beim ersten Einbruch im Januar nahmen die Täter einen Geldschrank mit. Den aufgebrochenen Tresor fand damals ein Uetzer Einwohner in Nähe der Tennisplätze.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller