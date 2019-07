Obershagen

Der Polizei ist am Sonntag gegen 3 Uhr eine größere Schlägerei beim Schützenfest in Obershagen gemeldet worden. Daraufhin fuhren neun Streifenwagen aus der gesamten Region Hannover nach Obershagen. Als die Beamten auf dem Festplatz eintrafen, waren aber nur noch wenige Schützenfestgäste dort. Von einer Schlägerei war nichts zu sehen. Festbesucher berichteten den Polizeibeamten jedoch, dass es eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei alkoholisierten Gästen gegeben habe. Während des Streits soll ein 21 Jahre alter Hänigser seinen 26-jährigen Kontrahenten, der ebenfalls aus Hänigsen stammt, mit einem Holzstuhl geschlagen haben. Wie schwer der 26-Jährige verletzt wurde, konnten die Polizeibeamten nicht klären. Nach Zeugenaussagen sind die Verletzungen vermutlich aber nicht gravierend. Vergeblich suchte die Polizei auf dem Festplatz und in der näheren Umgebung nach den Männern.

Sie hat ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Um mehr über den Hergang der Auseinandersetzung zu erfahren, suchen die Beamten Zeugen. Diese sollten sich bei der Polizeiinspektion in Burgdorf, Telefon (05136) 88614115, melden.

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Uetze lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller