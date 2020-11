Hänigsen

Der Verein Kunstspirale, Träger des Hänigser Dorftreffs, ist in Sorge, dass das Gebäude an der Mittelstraße 2 möglicherweise nicht wie geplant saniert wird. Der Grund: Die Bauarbeiten werden voraussichtlich um fast 50 Prozent teurer als bisher kalkuliert.

Im Etatentwurf 2021/2022 sind für das Projekt 1,45 Millionen Euro eingestellt. Nach der neuen Kostenschätzung eines Planungsbüros aus Salzgitter, das auf historische Bauten spezialisiert ist, wird es 2,17 Millionen Euro kosten. Denn es muss mehr getan werden, als bisher angenommen. Der Ratsausschuss Schule, Sport, Kultur berät am Dienstag, 24. November, 18 Uhr, in seiner öffentlichen Sitzung in der Schulagora darüber.

Gebäude braucht umfangreiche Sanierung

Der ortsbildprägende Gebäudekomplex an der Mittelstraße wurde größtenteils 1952 gebaut. Das einstige Hänigser Rathaus an der Stirnseite, in dem sich zurzeit die Verwaltungsnebenstelle der Gemeinde befindet, ist erheblich älter. Damit das Gebäude weiter öffentlich genutzt werden kann, müssen nicht nur Toiletten und Eingang barrierefrei gestaltet werden. Erforderlich sind im Erd- und Obergeschoss Maßnahmen zum Erhalt der Gebäudesubstanz und -hülle. Neu hinzu kommen eine Schadstoffsanierung und die Verbesserung des Brandschutzes. Weiterhin, so die Architekten, müsse zwingend die technische Gebäudeausstattung – neben Wasser und Abwasser sind das neu Elektro, Heizungssystem und Wärmeerzeuger – verbessert werden.

Dieser Dachbalken am einstigen Hänigser Rathaus erinnert daran, dass das Gebäude einst das Wohnhaus eines Bauernhofs war und 1914 von der Familie Steinkemeyer errichtet wurde. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

Neue Nahwärmeleitung zum Haus Am Pappaul

Die Kostenschätzung enthält auch eine neue Nahwärmeleitung zum benachbarten Dorfgemeinschaftszentrum Haus Am Pappaul, da nach den bisherigen Erkenntnissen der Fachplaner die alte schadhaft ist. Die Sanierungskosten steigen darüber hinaus, weil seit dem 1. November 2020 das neue Gebäudeenergiegesetz in Kraft ist. Dieses verpflichtet Kommunen, für die Energieversorgung öffentlicher Gebäude erneuerbare Ressourcen einzusetzen, wenn mehr als 20 Prozent der Oberfläche der Gebäudehülle renoviert und ein Heizkessel ausgetauscht werden. Die Planer empfehlen, eine Wärmepumpen- und eine Fotovoltaikanlage zu installieren.

Zeitplan für Sanierung ist „sehr sportlich“

Für die Grundsanierung sind Fördermittel beantragt. Um die kompletten Zuschüsse zu erhalten, müssten alle Arbeiten bis zum 1. April 2022 abgeschlossen und abgerechnet sein beziehungsweise der Verwendungsnachweis bis spätestens Mitte Juni 2022 vorgelegt werden. Das ist laut Planer nicht zu schaffen. Sie gehen davon aus, dass das Projekt erst im Oktober 2022 schlussgerechnet ist. Deshalb haben sie geprüft, für welche Teilbereiche die Auflagen bis zum 1. April 2022 zu erfüllen sind. Das Ergebnis: 1,52 Millionen Euro sind förderfähig, sodass die Gemeinde insgesamt 780.000 Euro erhalten würde. Den Rest der Kosten muss sie tragen. Die Fördermittel würden frühestens am 24. Mai 2021 genehmigt, erst dann kann die Ausschreibung beginnen. Den Baubeginn sehen die Planer frühestens Mitte August 2021, sodass der Zeitrahmen bis zur Fertigstellung „sehr sportlich“ sei.

Deshalb sollen die Bauarbeiten auch nicht – wie geplant – abschnittsweise ausgeführt werden. Vielmehr müssten alle Nutzer während der Bauphase ausziehen. „Ich führe bereits Verhandlungen, um für den Dorf- und den Kunsttreff Ersatzräume zu finden“, sagt Kunstspiralen-Vorsitzender Ulrich Schmotz.

Baukosten liegen auf Neubauniveau

Die Gesamtkosten des Projekts je Quadratmeter Nutzfläche belaufen sich, wenn nur Erd- und Obergeschoss herangezogen würden, auf rund 3400 Euro. „Diese Kosten entsprechend annähernd einem Neubauniveau“, erklären die Planer. Die umfangreiche Sanierung würde die Restnutzungsdauer des Gebäudes auf 36 Jahre verlängern. Für eine kostendeckende Kaltmiete sind deshalb circa 12,90 Euro pro Quadratmeter anzusetzen.

Kostenexplosion: Das sagen Politik, Gemeinde und Trägerverein Die Uetzer Gemeindeverwaltung will die Grundsanierung des Gebäudes Mittelstraße 2 in Hänigsen durchziehen. „Wir halten an dem Projekt fest“, sagt die Erste Gemeinderätin Ursula Tesch. Denn es gebe etliche Ausschlusskriterien für einen Neubau, wie die Zufahrtsrechte für die Nachbargrundstücke, den sehr massiv gebauten Keller und die Versorgung des Hauses an der Straße Am Pappaul mit Heizenergie. Vor allem bildet es aber „mit dem Haus Am Pappaul und den Hänser Stuben ein wunderschönes Ensemble“, sagt Tesch. Das sieht Norbert Vanin ( SPD), Ratsherr und Hänigsens Ortsbürgermeister, ähnlich. Die drei Gebäude bilden ein „gutes Zentrum. Für den Ort ist es wichtig, dass es erhalten bleibt. Deshalb ist die SPD-Ratsfraktion für Grundsanierung.“ Diesen Weg möchte die CDU-Ratsfraktion nach der Kostenexplosion nicht ohne „ernsthafte Prüfung“ mitgehen, erklärt Dirk Rentz, Vorsitzender der Fraktion und der Mehrheitsgruppe im Rat. „Es wäre fahrlässig, wenn ich sagen würde, das machen wir.“ Für Rentz ist vor allem das Alter des Gebäudes problematisch. Denn der Plan ist, 2,2 Millionen Euro in ein nicht denkmalgeschütztes Gebäude aus dem Jahr 1952 zu stecken. „Da bekommen wir Bauchgrimmen. Wir werden Alternativen prüfen, auch einen Neubau. Das sind wir den Bürgern in den anderen Uetzer Dörfern schuldig.“ Ulrich Schmotz, Vorsitzender des Trägervereins Kunstspirale, zeigt sich fassungslos angesichts der erheblichen Mehrkosten von rund 720.000 Euro gegenüber der ursprünglichen Kalkulation. Doch für ihn gibt es keine Alternative zur Sanierung: „Wenn das Projekt stirbt, dann ist es auch mit dem Dorftreff vorbei.“

