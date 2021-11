Uetze

Die SPD und die CDU wollen im Uetzer Rat eng zusammenarbeiten, deshalb schließen sich beide Fraktionen zu einer Gruppe zusammen. Die beiden Fraktionsvorsitzenden Ernstfried Langer (SPD) und Dirk Rentz (CDU) haben den Vertrag über die Gruppenbildung am Dienstagabend unterschrieben. Der Vorsitz in der Gruppe wechselt zwischen Langer und Rentz.

Beide Fraktionen hätten die Wahlprogramme der Parteien miteinander abgeglichen und dabei viele Gemeinsamkeiten festgestellt, berichtet Langer. Gemeinsam könnten beide Parteien ihre Ziele viel besser erreichen. „Wir haben Riesenaufgaben in der Gemeinde vor uns. Wir wollen die großen Aufgaben mit breiter Mehrheit angehen, um sie zu wuppen“, sagt Rentz. Im 35-köpfigen Rat verfügen die beiden Fraktionen zusammen über 23 Sitze (SPD 13, CDU zehn). Außerdem ist der neue Bürgermeister Florian Gahre, der qua Amt der Gemeindevertretung angehört, SPD-Mitglied.

Rentz: Schaffung von Kita-Plätzen wird Daueraufgabe

Als große Projekte nennt Rentz einen Anbau an das Rathaus, die Daueraufgabe Ausbau der Kita-Plätze, die Digitalisierung und die Sanierung der Schulen sowie die Digitalisierung der Verwaltung. Laut Langer haben sich SPD und CDU in ihrem Arbeitspapier auf die Fahnen geschrieben, die Wirtschaftsförderung auszubauen und das Ehrenamt zu stärken.

Beide Fraktion wollen nach seinen Worten „möglichst auch in den kleinen Orten Bauland ausweisen. „Wir wollen auch dafür sorgen, dass Baulücken geschlossen werden und eine hintere Bebauung auch für Privatleute möglich wird“, sagt der Sozialdemokrat. Zu großen Projekten wollen SPD und CDU Bürgerbeiräte einrichten, die beratende Funktion haben sollen.

Klimaschutz soll größere Bedeutung erlangen

Der Klimaschutz soll Langer zufolge im Ratsausschuss für Verkehr, Umwelt und Planung größeres Gewicht bekommen. Die Zahl der stimmberechtigten Mitglieder, so Langer, wolle man in diesem Gremium von neun auf elf erhöhen. „Das war unser Wunsch. Da wollen wir wegen der vielen Aufgaben dieses Ausschusses viele Fachleute platzieren“, sagt Rentz. Zudem wolle die neue Mehrheitsgruppe dafür sorgen, dass die zweiköpfige FDP/FWK-Fraktion in den Fachausschüssen des Rates ausreichend Gehör findet.

In der vorigen Wahlperiode verfügte die CDU mit Grünen, Freien Wählern (deren Fraktion nannte sich da noch Balu) und FDP/FWK über die Mehrheit im Rat. Als sich nach der Kommunalwahl abgezeichnet habe, dass diese bunte Koalition nicht wieder zustande komme, sei in der CDU-Fraktion der Wunsch gewachsen, mit der SPD zu kooperieren, berichtet Rentz. Der CDU wäre nur die Oppositionsrolle geblieben, wenn sich SPD und Grüne über eine Zusammenarbeit geeinigt hätten.

