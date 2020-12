Hänigsen

Die SPD-Abteilung Hänigsen -Obershagen-Altmerdingsen hat den nächsten Frühling bereits fest in den Blick genommen. Mehrere Mitglieder haben vor einigen Tagen Spaten und Schaufeln geschultert und 1000 Krokusse an der St.-Petri-Kirche in Hänigsen gepflanzt. Die versprechen im kommenden Frühjahr ein echter Blickfang für die Ortsmitte zu werden, wenn sie dann in gelb, lila und weiß aufblühen.

„Die Blumenzwiebeln haben wir so gesetzt, dass die Gemeindearbeiter beim Rasenmähen nicht gleich alle Krokuspflanzen mit abmähen müssen. Denn sonst kommen sie erfahrungsgemäß im nächsten Frühjahr spärlicher wieder“, sagt der Abteilungs-Vorsitzende Manfred Scheller: „Wenn die Blumen gut kommen und blühen, werden wir Aktion im nächsten Jahr fortsetzen. Wir hoffen, dass wir mit der Aktion das Ortsbild im Frühjahr verschönern werden.“

Von Sandra Köhler