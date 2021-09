Obershagen

Uetzer mit Interesse an der Geschichte Obershagens sollten sich diese Termine in ihrem Kalender frei halten: Der Aktivkreis Obershagen lädt für Dienstag, 21. und 28. September, jeweils zu einem historischen Dorfrundgang mit Werner Hübner ein.

Am 21. September gibt es ab 19 Uhr Wissenswertes über das sogenannte Maschende zu erfahren. Am 28. September verrät der ehemalige Ortsbürgermeister bereits ab 18 Uhr mehr über das sogenannte Knickende von Obershagen. Beide Dorfrundgänge starten an der St.-Nicolai-Kirche an der Hauptstraße. Statt einer Teilnahmegebühr freut sich der Aktivkreis über eine Spende zugunsten des Umbaus der Kirche zu einem Dorfzentrum.

Es gilt die 3-G-Regel. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist eine Anmeldung zwingend erforderlich. Diese ist per E-Mail an aktivkreis-Obershagen@web.de oder bei Familie Staas unter Telefon (0 51 47) 89 82 möglich.

Von Sandra Köhler