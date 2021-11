Uetze

Wer wird in der Gemeinde Uetze Ratsvorsitzender oder -vorsitzende? Das entscheidet sich in der konstituierenden Ratssitzung, die am Donnerstag, 4. November, um 18 Uhr in der Agora des Schulzentrums, Marktstraße 6, beginnt. Üblicherweise hat die stärkste Fraktion das Vorschlagsrecht. Das ist die SPD. Sie will, dass künftig Rudolf Schubert aus Eltze die Ratssitzungen leitet. Der bisherige Ratsvorsitzende Andreas Kohlmeier (ebenfalls SPD) verzichtet auf eine erneute Kandidatur.

Bürgermeister ehrt Ratsmitglieder

Die SPD ist in der neuen Gemeindevertretung mit 13 Ratsfrauen und -herren vertreten, die CDU mit zehn, die Grünen und die Freien Wähler mit jeweils vier Ratsmitgliedern, die FDP, die Freie Wählergemeinschaft Katensen und die Linke mit je einem Ratsherrn. Hinzu kommt als 35. stimmberechtigtes Mitglied der neue Bürgermeister Florian Gahre (SPD). Ihn wird das älteste Ratsmitglied, der 72-jährige Werner Hübner (CDU) aus Obershagen, vereidigen. Hübner wird die Sitzung eröffnen und bis zur Wahl des neuen Ratsvorsitzenden leiten. Gahres erste Amtshandlung nach der Vereidigung wird die Ehrung langjähriger Ratsmitglieder sein.

Darüber hinaus stehen weitere Personalentscheidungen auf der Tagesordnung. Der Rat muss die ehrenamtlichen Stellvertreter des hauptamtlichen Bürgermeisters wählen und die Stellvertretung des Ratsvorsitzes regeln. Außerdem benennen die Parteien ihre Mitglieder im Verwaltungsausschuss der Gemeinde und in den Fachausschüssen des Rates und bestimmen die Vorsitzenden der Fachausschüsse. Ferner entscheidet der Rat, wer die Gemeinde in den Organen der Volkshochschule Ostkreis Hannover und der Musikschule Ostkreis Hannover sowie in anderen Gremien vertritt. Der Rat wird auch eine neue Geschäftsordnung verabschieden.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller