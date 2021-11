Eltze

Die Uetzer Ortschaft Eltze hat einen neuen Ortsbürgermeister. Bei einer Stimmenthaltung hat der Ortsrat den 61 Jahre alten Landesbeamten Rudolf Schubert (SPD) in das Amt gewählt. Er folgt auf Hans-Herrmann Brockmann (Freie Wähler), der seit April 1995 an der Spitze des Ortsrats gestanden hatte. „Ich möchte mich bei dir für die vergangenen 26-einhalb Jahre bedanken, auch wenn wir nicht immer einer Meinung sind“, sagte Schubert zu seinem Vorgänger. Sich etwa ein halbes Menschenleben lang für Eltze zu engagieren, sei eine Leistung, die man anerkennen müsse.

Vor der Wahl hatte Brockmann als letzte Amtshandlung Schubert für zehnjährige Mitarbeit im Ortsrat geehrt. Schubert wiederum überreichte Brockmann eine Ehrenurkunde für dessen 35-jährige kommunalpolitische Tätigkeit in der Ortsvertretung. Seit November 1986 gehört Brockmann dem Gremium an.

Ortsrat will mehr Sicherheit für Radler Der Eltzer Ortsrat fordert, die Verkehrssicherheit für Radfahrer an der Ortseinfahrt aus Richtung Wehnsen zu erhöhen. Am dortigen Ortseingang endet der Radweg auf der Westseite der Bundesstraße 444. Auf der anderen Seite ist der Gehweg für Radfahrer frei. Um dorthin zu gelangen, müssen Radler, die aus Richtung Wehnsen kommen, die B 444 überqueren. Der Ortsrat empfiehlt, dass die Gemeindeverwaltung prüfen soll, ob man am Ortseingang eine Mittelinsel bauen kann, um Radfahrern das Kreuzen der Fahrbahn zu erleichtern. Außerdem wünscht sich der Ortsrat, dass Verkehrsschilder auf den Überweg aufmerksam machen sollen. Außerdem schlägt er vor, dort dauerhaft eine Geschwindigkeitsanzeige zu installieren, damit Autofahrer am Ortsschild den Fuß vom Gaspedal nehmen. In Nähe des Ortschilds zweigt ein Weg auf der Ostseite von der B 444 ab. Um den zu erreichen, müssen Radfahrer und Fußgänger eine Versickerungsmulde zwischen dem Radweg und Fahrbahn durchqueren. Der Ortsrat schlägt vor, dort einen befestigten Übergang über die Mulde anzulegen.

Neuer Ortsbürgermeister nennt seine Ziele

Schubert will sich für eine ausreichende Zahl an Kindergartenplätzen im Ort, die Sicherung des Schulstandorts Eltze, einen Feuerwehrneubau, die Ausweisung von Bauland und für eine innerörtliche Verkehrsberuhigung auf der Bundesstraße 444 einsetzen. „Das ist ein hartes Brett, das wir bohren“, merkte er zum letzten Punkt an. Ihm sei auch wichtig, Informationen der Verwaltung an die Einwohner weiterzugeben und Entscheidungen zu erläutern.

Lesen Sie auch In Dedenhausen bleibt Ortsbürgermeister Joachim Hutschenreuter fünf weitere Jahre im Amt

Der Ortsrat wählte keinen stellvertretenden Ortsbürgermeister oder -bürgermeisterin. Falls Schubert verhindert sein sollte, sollen alle Ortsratsmitglieder ihn vertreten können. Außer Schubert und Brockmann arbeiten Thordies Hanisch, Elias Jakobi (beide SPD), Verena Claus, Jonas Wrede (beide CDU) und Fabian Ebeling (Freie Wähler) im Ortsrat mit. Neuer Ortratsbetreuer der Gemeindeverwaltung ist Marc Barkawitz.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller