Hänigsen

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag auf der Obershagener Straße in Hänigsen ist der Fahrer eines Motorrollers schwer verletzt worden. Er musste mit dem Rettungswagen in die Medizinische Hochschule nach Hannover gebracht werden.

Der 57-Jährige fuhr nach Darstellung der Polizei Richtung Obershagen und wollte in die Feldstraße abbiegen. Ein Seat-Fahrer überholte derweil mehrere Fahrzeuge, die hinter dem Motorroller herfuhren, und stieß dann mit dem abbiegenden Rollerfahrer zusammen. Der Rollerfahrer stützte auf die Fahrbahn und zog sich dabei die Verletzungen zu. An den am Unfall beteiligten Fahrzeugen entstand ein Schaden von 5400 Euro.

Von Joachim Dege