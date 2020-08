Der 34-jährige Carsten Titsch ist selbst Springreiter und bietet darüber hinaus Unterricht und Lehrgänge in ganz Niedersachsen an. Er lebt in Eicklingen im Landkreis Celle.

Herr Titsch, was reizt Sie an der Arbeit mit Pferden?

Wir haben es mit einem Lebewesen zu tun. Da gibt es nie Schema F. Ein Pferd hat mal bessere und mal etwas schlechtere Tage. Darauf muss man eingehen können.

Sie sind erstmals in Hänigsen. Wie gefällt Ihnen die Anlage?

Der Platz ist mit 60 mal 40 Meter recht groß. Der Boden ist gut. Besonders hat mir gefallen, dass am Morgen zum Aufbauen viele Helfer vor Ort waren. Das ist nicht überall so.

Gibt es ein gutes Einstiegsalter für Kinder, um mit dem Reitsport zu beginnen?

Nein, das kann man nicht pauschal sagen. Es gibt Kinder, die ihren Körper mit vier oder fünf Jahren schon so gut im Griff haben, dass sie auf ein Pferd steigen können. Bei anderen ist es erst mit zehn Jahren so weit. Das ist das Schöne am Reiten: Man kann in jedem Alter problemlos einsteigen.