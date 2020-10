Hänigsen

Wegen einer Sachbeschädigung ermittelt die Polizei Burgdorf gegen Unbekannt: Demnach hatten die Täter zwischen Freitag, 15.30 Uhr, und Sonnabend, 7.40 Uhr, die vier Reifen an einem Mitsubishi zerstochen. Sie betraten zuvor die Einfahrt zu einem Einfamilienhaus am Böschansweg und nutzten nach ersten Erkenntnissen ein Messer für ihre Tat. Die Ermittler geben den Schaden mit 500 Euro an.

Noch gibt es keine Hinweise auf den oder die Täter. Deshalb bittet die Polizei mögliche Zeugen, sich unter Telefon (05136) 88614115 zu melden.

Von Antje Bismark