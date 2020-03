Rehbock attackiert Spaziergängerin mitten im Friedwald

Uetze

Eine Frau ist am vergangenen Mittwochnachmittag mitten im Friedwald in Uetze von einem Rehbock angegriffen worden, wie erst jetzt bekannt wurde. Die Spaziergängerin versuchte, das Tier zu verscheuchen, was jedoch nicht gelang. Der Rehbock fügte der Frau mit seinem Gehörn mehrere Wunden an den Beinen und an einer Hand zu, berichtete Revierförster Benjamin Evers am Dienstag. Erst als sich ein Radfahrer und ein Reiter näherten, sei das Tier zurückgewichen, aber nicht geflohen.

Revierförster eilt zum Tatort

Ein Spaziergänger hatte den Vorfall schon von Weitem beobachtet und zunächst gedacht, die Frau würde mit einem Hund spielen. Als er jedoch deren Hilferufe hörte, alarmierte der Mann den Hänigser Revierförster, den er persönlich kennt. Evers eilte daraufhin sofort zum Tatort. „Als ich dort ankam, stand der Rehbock nur etwa 50 Meter entfernt von der Gruppe“, berichtete er. Auf die Versuche des Spaziergängers, ihn mit seinem Wanderstock zu vertreiben, habe das Tier nicht reagiert.

Tier zeigte keine Scheu vor Menschen

Evers erschoss daraufhin den aggressiven Rehbock, der etwa zwei bis drei Jahre alt war. Als er das tote Tier in Augenschein nahm, entdeckte er eine gelbe Ohrmarke mit der Zahl 5. „Vermutlich war der Rehbock von Hand aufgezogen worden und zeigte deshalb keine Scheu vor Menschen.“ So erklärt der Förster sich den ungewöhnlichen Angriff des Rehs. Hinzukomme, dass die Böcke momentan um ihre Reviere kämpften. „Er hat die Frau vermutlich als Konkurrenz angesehen.“

Sicher sei, dass das Tier nicht an Tollwut erkrankt war. Evers: „Wir haben keine Tollwut im Land.“ Der Förster spricht von einem „absoluten Einzelfall“, das Tier sei „sicherlich fehlgeprägt“ gewesen. Zum Glück seien die Gehörnstangen des Bocks nicht spitz, sondern relativ rund gewesen, sodass die Frau nicht noch schwerer verletzt wurde.

Spaziergängerin wird in Klinik behandelt

Der Radfahrer hat die Spaziergängerin, die nach der Attacke stark humpelte, aus dem Wald begleitet. Die Verletzungen sind so schwer gewesen, dass sie in einem Krankenhaus behandeln werden musste, sagte Evers, der mit dem Vater der Frau telefoniert hat.

Haftbar zu machen ist für den Angriff bislang niemand. Laut Polizei Uetze kann trotz der Ohrmarke nicht nachvollzogen werden, woher der Rehbock ursprünglich kommt oder wer ihn freigelassen hat.

Lesen Sie auch

Fünf Wölfe streifen durchs Burgdorfer Holz und den Beerbusch

Von Anette Wulf-Dettmer