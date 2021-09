Dollbergen

Insgesamt 1,1 Millionen Euro investiert die Region Hannover in den neuen Park-and-ride-Platz in Dollbergen. Dort haben Arbeiter in den vergangenen Wochen im ersten Bauabschnitt den Platz für 133 zusätzliche Autos geschaffen, nun gibt die Region die Anlage frei – auch wenn Pflanzarbeiten und Beschilderung noch ausstehen, wie Regionssprecherin Christina Kreutz mitteilt. Dafür funktioniere aber bereits die Beleuchtung. Damit gab es zuletzt Lieferschwierigkeiten, die nun offenbar behoben sind.

Barrierefreie Bushaltestelle in Arbeit

Die erweiterten Flächen an der Südseite des Bahnhofs sind der erste Bauabschnitt einer größeren Umgestaltung. Nächste Schritte sind der barrierefreie Ausbau der Bushaltestelle vor dem Bahnhof und der Bau einer neuen Bike-and-ride-Anlage für 160 Fahrräder, die die bestehende Anlage ersetzt. Bislang gibt es dort alte 144 Fahrradständer mit Vorradklemmen. Diese werden abgebaut. Die neue Anlage wird nicht nur vollständig überdacht sein, sondern 96 der insgesamt 160 mit Anlehnbügeln ausgestatteten Fahrradstellplätze werden sich in einem abschließbaren Bereich befinden. Dazu kommen noch zehn Stellplätze für Motorräder.

Der Vorplatz des Dollberger Bahnhofs wird zurzeit für die Fahrradstellplätze ausgekoffert. Quelle: Anette Wulf-Dettmer (Archiv)

Mit der Erweiterung reagiert die Region auf den bekannten Parkdruck am Bahnhof in Dollberge: Bis zu 150 Autos von Bahnreisenden wurden zuletzt täglich im Umfeld der überlasteten Abstellanlagen gezählt, wie Kreutz sagt. Die Fahrzeuge wurden in der Nachbarschaft auf unbefestigten Flächen oder im Straßenseitenraum geparkt. Bisher standen insgesamt 84 Stellplätze an Nord- und Südseite des Bahnhofs zur Verfügung.

Von Antje Bismark