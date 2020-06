Hänigsen

Statt der wöchentlichen direkten Begegnung beim Babystammtisch & Co in der Begegnungsstätte Hänigsen müssen sich die Eltern und Großeltern verschiedener Herkunft auf einen digitalen Austausch beschränken. Denn während der Corona-Pandemie entfallen die persönlichen Treffen mit gemütlichem Frühstück und Gesprächen über Gesundheit und Erziehung der Kinder. Der organisierende Verein Kunstspirale kann sich aber über einen Geldsegen freuen: Für das Projekt erhält er rund 9100 Euro von der Region Hannover. Die Gemeinde unterstützt den Verein ebenfalls finanziell, einen geringen Teil der Gesamtkosten von rund 15.000 Euro übernimmt der Verein.

Vor Corona kommen bis zu 20 Elternteile zum Frühstück

Initiatorin und Geschäftsleiterin Christine Späthe ist glücklich über die Unterstützung der Region. Das Geld soll für Personal- und Materialkosten genutzt werden. Der offene Treff lockte bis zur coronabedingten Schließung im März jeweils montags zwischen zehn und 20 Besucher an. „Die Mütter sollen sich beim Frühstücken erholen“, sagt Späthe. Entsprechend stehen zwei Erzieherinnen bereit, die sich um den Nachwuchs der Gäste kümmern. Die anwesenden Kinder des Babystammtisches sind maximal vier Jahre alt. Die Altersspanne unter den jungen Gästen soll nicht zu groß sein. „Sonst sind die älteren schnell unterfordert“, erklärt Späthe.

Väter sind seit 2017 beim Babystammtisch dabei

Das Angebot besteht seit 2014 und fing mit einer kleinen Schar an Eltern an, die auf einem Teppichboden ihre Kinder krabbeln und spielen ließen. Dieser Babystammtisch entwickelte sich so erfreulich, dass er stetig um weitere Gruppenangebote erweitert wurde. So startete 2017 ein Stammtisch ausschließlich für Väter mit ihren kleinen Kindern. Dieser ging auf die Initiative eines Mitarbeiters des hannoverschen Vereins Mannigfaltig zurück. „Diese Treffen werden sehr gut nachgefragt“, erklärt Späthe. „Väter wollen ihren eigenen Raum haben. Es ist nett anzuschauen, wie sich die Väter einbringen und um die Kinder kümmern.“ Beide Gruppen sollen der persönlichen Vernetzung von Eltern mit Säuglingen dienen. „Darüber hinaus erhalten die Eltern wichtige Informationen zu Fragen der Pflege und Förderung von Säuglingen“, erklärt die Leiterin.

Eine Hebamme steht zudem jungen Eltern oder auch Schwangeren beratend zur Seite. Diese bietet in der Corona-Zeit eine telefonische Sprechstunde an. In den Gruppen beschränkt sich der Austausch aktuell auf Whatsapp-Gruppen, in denen alle Interessierten jederzeit mit den Gruppenleitern kommunizieren und um Rat fragen können.

Region Hannover fördert elf Projekte mit insgesamt 128.000 Euro

Der Jugendhilfeausschuss der Region Hannover hat insgesamt rund 128.000 Euro für elf Projekte in neun Kommunen bewilligt. „Die ersten Lebensjahre sind für die Entwicklung eines Kindes ganz entscheidend. Hier ist es wichtig zu unterstützen und Programme von Kommunen und freien Trägern zu fördern, die für die Eltern vor Ort leicht erreichbar sind und den Kindern möglichst früh Zukunftsperspektiven schaffen“, erklärt Andrea Hanke, Dezernentin für soziale Infrastruktur der Region Hannover.

Von Mark Bode