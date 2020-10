Uetze

Die Gemeinde wird Uetzes Sportvereine nur dann finanziell unter die Arme greifen, wenn sie durch die Corona-Pandemie in Not geraten sind. Dafür will die Gemeinde für die Kosten für Desinfektionsmittel und anderen Hygienebedarf aufkommen. Das hat der Rat am Donnerstagabend einstimmig beschlossen.

Der Uetzer Sportring hatte den Antrag gestellt, nach dem Gießkannenprinzip allen Vereinen pro Mitglied 2,50 Euro auszuzahlen. Das hätte insgesamt 19.210 Euro gekostet. Argumentiert hatte die Interessengemeinschaft der Uetzer Sportvereine mit den höheren Aufwendungen für die Hygieneauflagen und den Ausfall von Einnahmen, weil zahlreiche Fitnesskurse nicht stattfinden konnten. Mehr als 100 Liter Desinfektionsmittel seien den Vereinen dafür inzwischen schon ausgeliefert worden, berichtete Erste Gemeinderätin Ursula Tesch in der Sitzung.

Vereine zahlen 6000 Euro geringere Hallengebühren

Auch den zweiten Antrag des Sportrings, die Gemeinde möge für die Saison 2019/2020 auf die Nutzungsgebühren für die Hallen – insgesamt 20.000 Euro – verzichten, lehnten die Ratsmitglieder ab. Stattdessen müssen die Vereine weniger bezahlen. Die Verwaltung stellt den Sportler nur die Kosten für den Zeitraum vom 1. August 2019 bis 15. März 2020, als die Hallen noch uneingeschränkt genutzt werden konnten, in Rechnung. In Summe sind dies eine Ersparnis von 13.890 Euro.

„Das heißt nicht, dass wir den Vereinen nicht helfen wollen“, sagte SPD-Fraktionschef Ernstfried Langer. „Aber es gibt keine Pauschalunterstützung, sondern Einzelfallhilfe, die ein Verein beantragen kann.“ Darüber hinaus haben laut Langer auch das Land und die Region Hannover Fördertöpfe für die Vereine aufgelegt.

Nutzung der Friedhöfe wird günstiger

Die Gemeindeverwaltung will den Wunsch der Ortsräte Katensen und Eltze aufgreifen und für die Friedhöfe der beiden Dörfer – sie sind Eigentum der Gemeinde – neue Bestattungsformen entwickeln, denn die Nachfrage nach pflegeleichten Grabstellen steigt. Die Eltzer wünschen sich beispielsweise, dass Urnengrabstätten unter den großen Bäumen auf ihrem Friedhof angelegt werden. Zuvor hatte der Rat die neue Gebührensatzung für die beiden Friedhöfe und die kommunalen Friedhofskapellen in Dollbergen und Schwüblingsen verabschiedet. Diese tritt zum 1. Januar 2021 in Kraft. Fast alle Gebühren für die unterschiedliche Grabstätten sinken. Die Katenser Kapelle kann künftig für 100 Euro, und die drei anderen für jeweils 300 Euro gemietet werde.

Baugebiet wird von der Hauptstraße aus erschlossen

Diese Entscheidung der Politiker wird die Anlieger des Rosen- und des Kampwegs an der Grenze zwischen Obershagen und Hänigsen freuen: Der Verkehr zum geplanten Baugebiet „An der Ortsgrenze“ wird nicht vor ihren Haustüren entlang fahren. Die Grundstück auf dem rund 30.000 Quadratmeter große Gelände – es gehört der Speditionsfirma Beinsen und wird derzeit noch als Lagerfläche für Baumaterial genutzt – sollen von der Hauptstraße aus zu erreichen sein. Die Anlieger waren in Sorge, dass sie an den Kosten für den nötigen Ausbau des Rosen- und des Kampwegs beteiligt würden. Denn der Rosenweg ist nur eine asphaltierte Fahrbahn mit unbefestigten Seitenstreifen und der Kampweg ist völlig unbefestigt.

Gemeinde kann ihr Defizit halbieren

„Die Ergebnisrechnung fällt deutlich besser aus als im Haushaltsplan und im Nachtragsetat kalkuliert.“ Diese positive Nachricht hatte Bürgermeister Werner Backeberg für den Rat. „Gestartet sind wir mit einem Defizit von 13 Millionen Euro, jetzt liegt es bei 6,3 Millionen.“ Geschuldet ist das in erster Linie der Bedarfszuweisung des Landes für besonders finanzschwache Kommunen, deren Steuereinnahmen nicht ausreichen, um ihre Pflichtaufgaben zu finanzieren. Uetze erhält in diesem Jahr 4,93 Millionen Euro. Wegen der Corona-Krise sei er skeptisch gewesen, ob das Geld tatsächlich gezahlt wird, sagte Backeberg. Das Defizit kann sogar noch kleiner werden. Denn die Gemeinde erwartet zum einen die Zuweisung für den coronabedingten Gewerbesteuerausfall und zum anderen die Corona-Pauschale basierend auf der Einwohnerzahl einer Kommune. Letztere wird für Uetze laut Bürgermeister bei rund 200.000 Euro liegen.

Von Anette Wulf-Dettmer