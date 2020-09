Uetze

Der Rat der Gemeinde Uetze kommt am Donnerstag, 1. Oktober, zu einer öffentlichen Sitzung in der Agora des Schulzentrums an der Marktstraße zusammen. Ab 18 Uhr werden die Ratsmitglieder eine 27 Punkte umfassende Tagesordnung abarbeiten. Während der Sitzung gelten die Hygiene- und Abstandsregeln der Corona-Pandemie. Deshalb sind nicht mehr als zehn Zuschauer erlaubt. Zudem gilt eine Maskenpflicht auf dem Schulgelände.

Themen des Abends sind die finanzielle Situation der Gemeinde in der Corona-Krise, die Anpassung der Friedhofsgebühren an die geänderten Beerdigungsformen, mehr Geld für die Tagespflegemütter und -väter und der Zeitplan für die Investitionen der Projekte des Integrierten Kommunalen Entwicklungskonzepts (IKEK). Beraten wird auch über die Anträge des Sportrings zur finanziellen Unterstützung der Vereine und den SPD-Antrag, die südliche Bahnhofstraße in Dollbergen als Tempo-30 Zone auszuweisen. Zudem geht es um drei Personalien.

Anzeige

Gemeinde will Kindertagespflege stärken

Die Ratsmitglieder haben zu entscheiden, ob die Kindertagespflege finanziell besser gestellt wird. Dafür will die Gemeinde eine neue Zusatzvereinbarung mit der Region Hannover schließen. Diese sieht vor, das Entgelt um 0,43 Euro auf 2,48 Euro pro Betreuungsstunde und Kind zu erhöhen. Uetze will damit die Tagespflege attraktiver für Beschäftigte gestalten. „Vor dem Hintergrund, dass die Anzahl der Tagespflegepersonen in der Gemeinde sinkt, ist es wichtig, die Attraktivität zu erhalten“, argumentiert die Verwaltung. Der Kindertagespflege kommt in Uetze ein wichtiger Part bei der Versorgung mit Betreuungsplätzen zu. Für die Erhöhung müsste die Gemeinde nach Abzug des Regionszuschusses von rund 8900 Euro zusätzlich rund 66.800 Euro im Jahr ausgeben. Die Mehrausgaben könnten bei der Anpassung der Gebühren für Kita- und Tagespflege-Betreuung zum 1. August 2021 berücksichtigt werden, schlägt die Verwaltung vor.

Die Kindertagespflege Quelle: Jens Büttner/dpa

Friedhofssatzung soll modernisiert werden

Die Gemeinde will ihre Satzung und ihre Gebühren für die Friedhöfe in Eltze und Katensen sowie die Friedhofskapellen in Dollbergen und Schwüblingsen den geänderten Beerdigungsformen anpassen. Denn statt Erdbestattung in Einzelgräbern zu wählen, lassen sich immer mehr Menschen in pflegeleichten Rasengräbern – in Sarg oder Urne – beerdigen.

Rat trifft Personalentscheidungen

In der Sitzung sollen darüber hinaus der Ortsbrandmeister und sein Stellvertreter für die Freiwillige Feuerwehr Schwüblingsen offiziell ernannt werden. Die Ortsfeuerwehr hat für diese Ämter Hauptlöschmeister Jörn Kowalski und Löschmeister Hartmut Hasberg vorgeschlagen. Zudem soll der Rat zwei neue Vorstandsmitglieder und die jeweiligen Vertreter für den Wasserverband Peine benennen.

Sportring fordert Corona-Zuschuss für Vereine

Der Sportring als Interessenvertretung für die sporttreibenden Vereine in Uetze stellt zwei Anträge. Zum einen wird vorgeschlagen, dass die Gemeinde den Vereinen pro Mitglied einen Zuschuss von 2,50 Euro zahlt, um die Einnahmeeinbußen und die Mehrausgaben infolge der Corona-Pandemie aufzufangen. Die reguläre Sportförderung der Gemeinde sieht vor, dass die Vereine nur für Kinder und Jugendliche einen Zuschuss von 4 Euro pro Jahr und Person erhalten. In seinem zweiten Antrag fordert der Sportring, dass die Gemeinde auf die Hallengebühren für die Saison 2019/20 verzichtet, weil die Sporthallen wegen des Lockdowns nur bis Mitte März zu nutzen waren.

Tempo 30 für drei Straßen in Dollbergen ?

Über den Antrag der SPD, die südliche Bahnhofstraße und zwei weitere Straße in Dollbergen als Tempo-30-Zone auszuweisen, werden die Ratsmitglieder ebenfalls beraten. Die Gemeindeverwaltung weist in der Vorlage daraufhin, dass es dort aufgrund des unauffälligen Unfallgeschehens und der vorliegenden Geschwindigkeitsmessungen keine Rechtsgrundlage für die Anordnung von 30 Stundenkilometern gibt.

Von Anette Wulf-Dettmer