Uetze

Offenbar in purer Zerstörungswut sind Unbekannte am Sonnabend durch die Ortschaft Uetze gezogen. An der Bushaltestelle vor dem Schulzentrum in der Marktstraße haben die Randalierer einen Abfalleimer aus der Verankerung gerissen und diesen dann durch die Scheibe des Buswartehäuschens geworfen. „Hierdurch wurde das Wartehäuschen komplett entglast“, berichtet die Polizei am Sonntag. Darüber hinaus wurden an mehreren Straßen, unter anderem an der Dollberger Straße, Verkehrsschilder samt Masten aus dem Fußweg gerissen oder verdreht.

Die Schilder seien inzwischen größtenteils wieder aufgestellt worden. Ob die Verkehrszeichen dabei beschädigt wurden und wie hoch der Schaden ist, will die Gemeinde in den nächsten Tagen prüfen. Am Wartehäuschen der Bushaltestelle ist auf jeden Fall hoher Schaden entstanden. Es war bereits in der Vergangenheit öfter das Ziel von Randalierern.

Bislang gebe es noch keine Hinweise auf de oder die Täter. Die Polizei bittet deshalb mögliche Zeugen, denen am Sonnabend in der Zeit von 10 bis 21.30 Uhr Personen oder Begebenheiten aufgefallen sind, die mit der Sachbeschädigungen im Zusammenhang stehen könnten, sich in der Burgdorfer Wache unter Telefon (05136) 8861-4115 zu melden.

Von Anette Wulf-Dettmer