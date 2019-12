Uetze

Insgesamt sechs Fahrzeuge haben unbekannte Randalierer zwischen Dienstag und Donnerstag an der Flütjenburgstraße in der unmittelbaren Nähe zum Farmers Inn beschädigt. Sie hatten nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei drei Rinnsteiggullydeckel aus der Straße gehoben und diese auf die geparkten Autos geworfen. Noch ist unklar, ob weitere Wagen getroffen wurden. Die Ermittlungen dauern an, deshalb steht die Schadenshöhe noch nicht fest.

Auch ein Auto an der Marktstraße beschädigt

Einen erheblichen Schaden von 2500 Euro haben Unbekannte außerdem an einem Auto an der Marktstraße in Uetze verursacht. Die Randalierer traten zwischen Montag, 12 Uhr, und Donnerstag, 7.20 Uhr, den linken Außenspiegel an einem Hyundai Ioniq ab. Sie beschädigten zudem mit Fußtritten erheblich die Fahrzeugfront, wie ein Polizeisprecher sagt.

Zeugen, die die Sachbeschädigungen beobachtet haben, erreichen die Polizei unter Telefon (0 51 36) 88 61 41 15.

Von Antje Bismark