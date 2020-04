Uetze

Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte Steine gegen die Scheiben von zwei Geschäften – Apotheke und Reisebüro – an der Kaiserstraße in Uetze geworfen. Als Tatzeitpunkt nennt die Polizei Sonnabend, 20 Uhr, bis Sonntag, 13.30 Uhr, als die Schäden entdeckt wurden.

Bei der Apotheke haben die Randalierer mit ihrem Steinwurf nur die äußere Scheibe beschädigt. Beim Reisebüro wurde ein Loch in die Schaufensterscheibe geworfen. Die Polizei fand den Stein im Innenraum. Die Randalierer richteten an beiden Geschäften einen Schaden von zusammen rund 3000 Euro an. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei unter Telefon (05173) 925430 entgegen.

Von Anette Wulf-Dettmer