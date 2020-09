Hänigsen

Einen Schaden von mehr als 3000 Euro haben Randalierer in der Nacht zu Mittwoch in Hänigsen verursacht. Nach Aussage eines Polizeisprechers zogen die Unbekannten durch den Siedlerweg, die Straße Witten-Legden und die Fridtjof-Nansen-Straße.

Dort beschädigten sie mutwillig mit einem faustgroßen Stein jeweils die Scheibe der Fahrertür an einem schwarzen Honda und an einem silberfarbenen VW Golf. Bei einem roten Fiat und einem silberfarbenen VW Bora nutzten sie schwere Gossenablaufgitter, um jeweils die Frontscheibe zu zerstören. Offenbar ging es den Tätern ausschließlich um die Beschädigungen, denn in keinem der Fälle entwendeten sie Gegenstände aus den Fahrzeugen.

Die Ermittler bitten Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, sich unter Telefon (0 51 73) 92 54 30 zu melden.

Von Antje Bismark