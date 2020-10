Uetze

Ihre Pläne für den Sonnabendvormittag haben Janine Winterbur, Vorsitzende des Fördervereins der Grundschule Uetze, und ihr Mann Maik kurzfristig ändern müssen. Beide sammelten im gesamten Ort kleine, bunte Plastikbälle ein, die Randalierer in der Nacht zuvor auf Straßen, Rasenflächen und Spielplätzen verteilt hatten. Sie stammen aus der Spielzeugausleihe, die der Verein organisiert.

Nun wächst der Unmut unter den Ehrenamtlichen, wie Kassenwartin Sandra Mitchell sagt. „Eigentlich wollen wir für die Kinder sorgen, aber jetzt müssen wir uns wieder um den Schaden kümmern und ihn beheben. Wir sind stinksauer.“

Nach Aussage der Uetzerin entdeckte ein ehemaliges Mitglied vom Förderverein am Sonnabendmorgen einige der mehrere Hundert Plastikbälle auf dem Spielplatz Am Wäldchen. „Sie war gerade mit ihrem Hund unterwegs und befürchtete schon, dass wieder einmal eingebrochen worden war“, sagt Mitchell. Deshalb habe sie die Vorsitzende alarmiert, die dann an der Schule die Schäden feststellte. „Die sind dieses Mal erheblich“, sagt die Kassenwartin. Ihren Angaben zufolge hebelten die Täter die Tür auf und beschädigten dabei die Zarge samt Mauerwerk, sodass diese nun wohl ersetzt werden muss.

Die Unbekannten beschädigten eine Fensterbank aus Aluminium, die der Förderverein nun wieder erneuern muss. Quelle: privat

Randalierer kommen mit zwei Einkaufswagen

Am Schulgebäude zertrümmerten sie eine Fensterbank, offenbar aus reiner Zerstörungswut, wie Mitchell vermutet. In der Spielzeugausleihe, die sich in einem massiven Anbau der Schule befindet und über eine Außentür zu erreichen ist, befinden sich Bobbycars, Springseile, Steckenpferde und Wandspielzeug – kurz alles, was das Kinderherz in den Pausen zum Draußenspielen begehrt. Dort fanden die Täter auch mehrere Säcke, die mit bunten Bällen für das Schwimmfest der Viertklässler gefüllt waren. „Die haben sie mitgenommen und dann im Ort verteilt“, sagt die Uetzer, die zudem auf Zeugen hofft. Denn: „Vor der Schule standen zwei Einkaufswagen, die die Randalierer mitgebracht haben. Das muss doch jemandem aufgefallen sein.“

Die Randalierer haben im gesamten Ort die bunten Plastikbälle verteilt. Quelle: privat

Polizei und Ehrenamtliche starten Zeugenaufruf

Die Polizei ermittelt jetzt wegen eines Einbruchdiebstahls, wie ein Sprecher am Sonntag mitteilte. Über die Schadenshöhe geben die Ermittler noch keine Auskunft. Für Mitchell und ihre Mitstreiter im Verein geht es nicht nur um den finanziellen Schaden, den die Randalierer verursacht haben.„Letztlich gehen unsere Zeit und unsere Kraft drauf, und natürlich auch das Geld für die Reparatur“, sagt sie. Denn die Vandalismusserie erstrecke sich schon über einen längeren Zeitraum. „Deshalb haben wir vor sechs Monaten eine Holztür durch die Metalltür ersetzt und gehofft, dass es nun zu Ende ist.“ Nun aber wiege der Schaden ungleich schwerer.

Die Ehrenamtlichen und die Polizisten bitten Zeugen, denen verdächtige Personen – vor allem mit den Einkaufswagen – aufgefallen sind, sich unter Telefon (05136) 88614115 zu melden.

Von Antje Bismark