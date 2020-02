Randalierer beschädigen Autos in Hänigsen und Obershagen

Hänigsen/Obershagen

Die Zahl der Sachbeschädigungen, die Randalierer in der Nacht zu Sonnabend, 22. Februar, in Hänigsen und Obershagen angerichtet haben und der Polizei gemeldet wurden, hat sich auf 16 erhöht. Nachträglich ist angezeigt worden, dass die Täter auch zwei Autos auf der Liegnitzer Straße in Hänigsen und auf der Hauptstraße in Obershagen demoliert haben.

Nächtliche Vandalismustour durch Hänigsen und Obershagen

Während ihres nächtlichen Streifzugs durch die beiden genannten Straßen sowie durch die Tilsiter, die Obershagener, die Danziger, die Alte Bahnhof- und die Windmühlenstraße beschädigten sie Autos, Warnbaken, Steinplatten, einen Lebensmittelautomaten, einen Blumenkübel und ein Vogelhaus. Außerdem rissen sie einen Gullideckel aus der Gosse.

Die Polizei geht nach dem jetzigen Ermittlungsstand von mindestens zwei Tätern aus. Die Polizeistation in Uetze, Telefon (05173) 925430 bittet dringend um weitere Zeugenhinweise.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller