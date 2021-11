Uetze

Auf so eine berufliche Karriere können nur wenige zurückblicken. Wolfgang Wrede aus Uetze hat nicht nur sein ganzes Berufsleben – 47,5 Jahre – bei der Raiffeisen-Warengenossenschaft (RWG) Uetze beziehungsweise bei der RWG Osthannover zugebracht. Er ist vom Auszubildenden zum Chef aufgestiegen und hat einen Teil der Firmengeschichte mitgeschrieben. Am Dienstag, 30. November, wird er in den Ruhestand verabschiedet. „Ich habe immer gesagt, wenn ich 65 bin, höre ich auf“, sagt Wrede, der im November seinen 65. Geburtstag gefeiert hat.

An seinen ersten Arbeitstag bei der Uetzer Genossenschaft kann sich Wrede noch genau erinnern: „Am 1. April 1974 habe ich als Lehrling im Groß- und Außenhandel im alten Gebäude an der Kaiserstraße angefangen. Da, wo heute Rossmann ist.“ Nach dem Besuch der Handelsschule sei ein kaufmännischer Beruf vorgezeichnet gewesen. Weil er als jüngster Sohn auf einem landwirtschaftlichen Betrieb aufgewachsen sei, habe er sich um einen Ausbildungsplatz bei der Uetzer Genossenschaft beworben.

Umsatz wächst auf 150 Millionen Euro

Das Unternehmen hieß damals noch Landwirtschaftliche Bezugs- und Absatzgenossenschaft (LBAG), zählte rund 40 Mitarbeiter und erzielte laut Wrede einen Umsatz von fünf Millionen Mark. Einziges Tochterunternehmen war damals die 1970 gegründete Groka, ein Vermarktungszentrum für Kartoffeln und seit den Achtzigerjahren auch für Zwiebeln. Die heutige RWG Osthannover, zu der sich 2005 die RWG Uetze und die RWG Burgdorf-Peine zusammenschlossen, hat neben der Groka zwei weitere Tochterunternehmen – und zwar Olewo, das Hunde- und Pferdefutter herstellt, und Lagerhaus Peine, Umschlagplatz am Mittellandkanal für Getreide und Dünger. Inklusive der Tochterunternehmen beschäftigt die RWG heute nach Wredes Angaben gut 220 Mitarbeiter. Der jährliche Umsatz beläuft sich auf rund 150 Millionen Euro.

1978 machte Wrede den Umzug ins neue Verwaltungsgebäude an der Raiffeisenstraße mit. „Den neuen Standort an der Raiffeisenstraße habe ich von Anfang an begleitet“, sagt der scheidende Geschäftsführer. Bereits 1974 hatte die Genossenschaft auf ihrem neuen Firmengelände die erste Lagerhalle gebaut, und zwar für Dünger.

Wrede wird früh Abteilungsleiter

„Ich habe sehr früh Verantwortung übernommen“, erzählt Wrede. 1979 wurde er als 22-Jähriger Leiter der Gemüseabteilung. Seit 1968 bauen Landwirte in Uetze und Umgebung für die Genossenschaft Möhren und Karotten an. 1982 kam der Zwiebelanbau hinzu. Es folgten in den Achtzigerjahren Silberzwiebeln, Rote Bete und Bohnen. Das zeitweilige Gurkengeschäft stellte die Uetzer Genossenschaft nach der deutschen Wiedervereinigung ein – unter anderem, weil die Spreewaldgurken auf den westdeutschen Markt drängten.

1982 wechselte Wrede als Abteilungsleiter in die Sparte für Düngemittel, Pflanzenschutz, Kartoffeln, Zwiebeln und Saatgut. Für die Führungsaufgaben bildete er sich mehrfach fort. 1988 legte er vor der Industrie- und Handelskamme die Prüfung zum Handelsfachwirt ab. 2003 bestand er an der Akademie Deutscher Genossenschaften in Montabaur die Prüfung zum Diplom-Betriebswirt.

Um im Beruf Karriere zu machen, müsse man auch Glück haben, gibt sich Wrede bescheiden. Sein Glück sei gewesen, dass ihn der frühere Geschäftsführer der RWG Uetze, Rolf Stellfeldt, stets gefördert habe. Nach dem Erwerb des Betriebswirtdiploms habe Stellfeld zu ihm gesagt: „Du wirst mein Nachfolger.“ Nach eigenen Worten konnte sich Wrede zunächst nicht mit diesem Gedanken anfreunden. Daher habe ihn Stellfeldt überreden müssen. Als Stellfeldt in den Ruhestand ging, trat Wrede 2006 in die Geschäftsführung der ein Jahr zuvor entstandenen RWG Osthannover ein.

RWG investiert Millionen

Als Geschäftsführer war er für die Sparten Kartoffeln, Gemüse, Landtechnik, Dünger, Pflanzenschutz sowie die Tochterunternehmen Groka und Olewo zuständig. In seinem Zuständigkeitsbereich verantwortete er Investitionen in Millionenhöhe. Die RWG erweiterte ihre Landtechnikwerkstätten in Uetze und Burgdorf. Sie baute die Groka aus. Unter anderem erhielt das Dollberger Tochterunternehmen zwei sogenannte ULO-Hallen, zwei Kistenkühllager und ein neues Verwaltungsgebäude. Auf dem Firmengelände in Uetze errichtete die Genossenschaft zudem eine neue Produktionshalle für die Futtermittelfirma Olewo.

„Ich war immer mit vollen Einsatz dabei. Es hat Spaß gemacht“, blickt Wrede auf sein Berufsleben zurück. Er sei stets gesund geblieben. Mit Sport habe er sich fit gehalten. Früher habe er Fußball und Faustball gespielt, zeitweise sei er gejoggt. Tennis spiele er noch heute. „Ich habe ein bisschen mit Golfspielen angefangen“, erzählt der 65-Jährige. In seiner Freizeit werde er weiterhin Radtouren mit seiner Frau machen. Außerdem würden die vier Großkinder dafür sorgen, dass er als Rentner keine Langeweile habe.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller