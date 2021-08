Uetze

Die Gemeinde hat den Ausbau der Straße Marktplatz in der Ortschaft Uetze genutzt, um den Weg zum Schulzentrum für radelnde Schüler sicherer zu machen. Im Zuge der Straßenbauarbeiten hat sie den Radweg am Feuerwehrhaus mit grauen Betonsteinen gepflastert. An beiden Enden am Herrschaftsweg und an der Straße Marktplatz hat sie sogenannte Drängelgitter aufgestellt.

„Damit dort die Radfahrer abbremsen müssen und nicht mit voller Geschwindigkeit auf die Straße fahren“, sagt Nils Nitschke, Tiefbauingenieur der Gemeindeverwaltung. Der Abstand zwischen den beiden Bügeln der Drängelgitter ist nach seinen Angaben so groß, dass auch Fahrräder mit Anhänger hindurchpassen.

Der Radweg am Feuerwehrhaus war bisher nur mit Schotter befestigt. Ihn nutzen Schüler, die im Westen der Ortschaft Uetze wohnen und die Burgdorfer Straße und die Kaiserstraße meiden wollen. Sie fahren über die Hünenburgstraße und kreuzen dann den Herrschaftsweg, um am Feuerwehrhaus vorbeizufahren. Von der Straße Marktplatz haben sie nur noch wenige Meter bis zum Schulzentrum. Als der Weg Feuerwehrhaus gesperrt war, sind viele Schüler über den Rathausparkplatz gefahren.

Fahrbahn ist erneuert worden

Nach Fertigstellung des Feuerwehrneubaus hat die Gemeinde die Straße Marktplatz von der Marktstraße bis zur nordwestlichen Grenze des Feuerwehrgrundstücks erneuert. Dafür wurde die alte Fahrbahn einschließlich des Unterbaus entfernt. Die neue asphaltierte Fahrbahn ist inklusive beider Gossen 5,55 Meter breit. Die Hochborde sind so gesetzt worden, dass ein großer Teil des Regenwassers in den Seitenräumen versickern kann.

Die Straße Marktplatz neben dem Festplatz Hoopt ist erneuert worden. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

Neu gebaut wurde ein Gehweg auf der Südseite zwischen der Einmündung des Radwegs und der Marktstraße. Dort wird die Gemeinde noch einen Zaun aufstellen. Das verzögert sich wegen Lieferschwierigkeiten. Derzeit soll ein Bauzaun verhindern, dass Fußgänger auf das tiefer gelegene Nachbargrundstück fallen.

Feuerwehr kann wieder auf kurzem Wege ausrücken

Nachdem die Bauarbeiten abgeschlossen und die Straßensperrung aufgehoben wurden, kann die Feuerwehr wieder über die Straße Marktplatz und die Marktstraße zu Einsätzen ausrücken. Während der Bauphase musste sie einen Umweg über den Herrschaftsweg fahren.

Für das gesamte Straßenbauprojekt sind im Haushalt rund 180.000 Euro eingeplant. Wie viel es tatsächlich kostet, steht laut Tiefbauingenieur Nitschke noch nicht fest: „Die Schlussrechnung steht noch aus.“

Von Friedrich-Wilhelm Schiller