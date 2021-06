Uetze

Die gesunkenen Sieben-Tage-Inzidenzwerte machen es möglich: Gruppen dürfen wieder gemeinsam Radtouren unternehmen. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) nimmt deshalb seine wöchentlichen Radtouren in Uetze auf.

An jedem ersten, dritten und – wenn es der Fall ist – fünften Donnerstag im Monat radelt Rainer Schlimme mit Gleichgesinnten in den Feierabend. Diese Touren starten um 18 Uhr auf dem Hindenburgplatz. Jeden zweiten und vierten Donnerstag bietet Schlimme eine Nachmittagstour in Uetzes Umgebung an. Start ist jeweils um 14 Uhr auf dem Hindenburgplatz.

Anmeldung ist nicht erforderlich

Eine Anmeldung für die Radtouren ist nicht erforderlich. Die Teilnehmer müssen sich aber in der Luca-App oder der Corona-App einwählen. Auch Einkehrpausen sind wieder möglich. Für den Besuch einer Gaststätte sind die dann geltenden Regeln zu beachten. Zurzeit gelten folgende Bedingungen: Ein Corona-Test ist nicht erforderlich, weder draußen noch in den Gasträumen. Es besteht Maskenpflicht beim Betreten des Restaurants und beim Gang zur Toilette. An einem Tisch dürfen maximal zehn Personen aus drei Haushalten Platz nehmen, wobei vollständig Geimpfte und Genesene sowie Kinder bis 14 Jahren nicht gezählt werden.

Die bei den Touren zurückgelegten Kilometer können die Teilnehmer auch für die Aktion Stadtradeln melden.

Von Anette Wulf-Dettmer