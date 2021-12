Uetze

Sich boostern zu lassen, ist das Impfgebot der Stunde: Auch der einzige in Uetze niedergelassene Gynäkologe Kilian Nolte will helfen, dass möglichst viele Menschen einen Impfschutz gegen das Coronavirus erhalten. Der Mediziner hat für Sonnabend mit Unterstützung von DRK und Gemeindeverwaltung zu einem Impftag in die Sporthalle des Schulzentrums in Uetze eingeladen. Dort herrschte reger Betrieb.

Nolte spricht von einem vollen Erfolg. Er und sein Team hätten am Sonnabend 486 Menschen mit der Drittimpfung versorgt und zudem 50 Grippeimpfungen verabreicht. Es sei gelaufen wie am Schnürchen. Um 9.30 Uhr habe er die erste Nadel gesetzt. Als sich die Schlange, die sich bereits zwei Stunden vor Hallenöffnung gebildet habe, aufgelöst hatte, habe kaum jemand noch länger als 15 Minuten auf den Piks warten müssen.

Helfer verteilen beim Impftag Kaffee an die Wartenden

Tatsächlich standen gegen 10 Uhr noch mehr als 200 Impfwillige vor der Sporthalle. Während Noltes Praxisteam in der Halle zügig Anmeldungen annahm und den Ruhebereich nach der Immunisierung überwachte, sorgten freiwillige Kräfte draußen für gute Laune, in dem sie bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt heißen Kaffee an die Wartenden verteilten.

Rund 200 Personen stehen gegen 10 Uhr vor den Türen der Sporthalle des Schulzentrums in Uetze. Quelle: Niklas Borm

Mediziner Nolte zeigt sich dennoch verärgert. Er kann an diesem Sonnabend nur Moderna verimpfen. Das aber sollen schwangere Frauen und Menschen unter 30 Jahren laut Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) nicht verabreicht bekommen. Anders ist das beim Impfstoff von Biontech. Den aber, so klagt Nolte, bekomme er gar nicht. Das Biontech-Vakzin erhielten auf Veranlassung der Behörden nur noch die von den Gesundheitsämtern ausgesandten mobilen Impfteams zugeteilt, kritisiert der Frauenarzt. Die Region habe es trotz mehrfachen Bittens abgelehnt, ihm aus ihrem Biontech-Kontingent eine Charge abzutreten für den Impftag in Uetze.

Wie ihm selbst gehe es auch anderen niedergelassenen Kollegen, die nur fast noch Moderna zugeteilt bekämen. Für die nächste Woche habe er genau eine Ampulle des Vakzins Biontech erhalten. Dabei versorge er mit seiner Praxis annähernd 6000 Frauen. Die Hälfte davon sei schwanger oder unter 30. Schon sei es so, dass Kollegen frustriert das Impfen einstellten, weil sie kein Biontech mehr zur Verfügung gestellt bekämen.

Nolte hat sich schriftlich an Regionspräsident Steffen Krach gewandt. „Wir niedergelassenen Ärzte tragen mit unseren Teams still und nicht so schillernd wie medienwirksame, politikprofilierende Aktionen der mobilen Impfteams den größten Anteil an der Impfversorgung der Bevölkerung. Es ist unverständlich, Kinder- und Jugendärzten sowie uns Frauenärzten den nur ab 30 Jahren von der Stiko empfohlenen Moderna-Impfstoff zur Verfügung zu stellen, während die mobilen Impfteams Biontech auch an über 30-Jährige verimpfen“, schreibt Nolte.

Kassenärzte kritisieren Verteilung der Impfstoffe

Von einem Schwarzer-Peter-Spiel bei der Impfdosenverteilung spricht Detlef Haffke angesichts der schwer kalkulierbaren Lieferungen, weil keiner die Verantwortung übernehme. Der Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN) bestätigt, dass Ärzte weder die von ihnen bestellten Mengen noch den georderten Impfstoff erhielten. Er könne nachvollziehen, dass der Gynäkologe Nolte für den Boostertermin vor allem Biontech angefordert habe – schließlich spreche er ja gerade auch junge Frauen und Schwangere an. Diese beiden Gruppen sollten laut Stiko-Empfehlung mit Biontech geimpft werden, bestätigt auch Andreas Hammerschmidt, stellvertretender Vorsitzender der Ärztegewerkschaft Marburger Bund in Niedersachsen.

Laut KVN geht die Bestellung von Ärzten über die Apotheken an den Pharmagroßhandel. Doch letztlich reguliere das Bundesgesundheitsministerium, wie viele Durchstechfläschchen – Moderna enthält zehn Dosen, Biontech sechs – ein Arzt erhalte. „Zunächst hieß es, dass es weniger Biontech-Impfstoff geben soll und dafür Moderna in unbegrenzter Menge. Doch auch diese Zusage wird nicht eingehalten“, sagt KVN-Sprecher Haffke. Leidtragende dieser Begrenzung seien die Ärzte, die wie im Uetzer Fall ihre Patientinnen und Patienten versorgen wollen, und die Menschen, die dringend auf ihren Impfschutz warteten.

Wer sich impfen lassen will, muss zunächst einen Patientenbogen ausfüllen und den Impfpass vorzeigen. Quelle: Niklas Borm

Aus Sicht von Hammerschmidt überfordert die aktuelle Situation die Mediziner bei der Planung: Moderna ergebe je Injektionsfläschchen mehr Dosen als Biontech, sodass die Ärzte mehr Patienten pro Impftermin einbestellen müssten, während sich zugleich der Kreis der Geimpften wegen der Stiko-Empfehlung verkleinere.

„Wir fordern den Bund auf, die Kontingentierung der Biontech-Dosen aufzuheben“, sagt Hammerschmidt. Der Marburger Bund appelliert an alle impfenden Stellen in Niedersachsen, sowohl Moderna als auch Biontech zu verimpfen. „Es handelt sich in beiden Fällen um sichere, zuverlässige und hoch wirksame Impfstoffe“, versichert Hammerschmidt.

Von Antje Bismark, Niklas Borm und Joachim Dege