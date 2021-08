Uetze

Die Polizei hat in Uetze am Montag um 17.35 Uhr den 53-jährigen Fahrer eines Kastenwagens kontrolliert, weil der Mann beim Fahren nicht den Sicherheitsgurt angelegt hatte. Das war einer Streifenwagenbesatzung aufgefallen und sie stoppte den Fahrer in der Gifhorner Straße. Der 53-Jährige erklärte den Beamten, dass er aus gesundheitlichen Gründen von der Gurtpflicht befreit sei. Während des Gesprächs fiel ihnen auf, dass der Mann ein Alkoholfahne hatte. Auch dafür hatte der Fahrer eine Erklärung parat: Er habe kurz zuvor auf einer Baustelle ein Feierabendbier getrunken.

Als der Atemalkoholtest jedoch einen Wert von 2,42 Promille anzeigte, musste der Fahrer mit zur Wache kommen, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Danach stellten die Polizisten seinen Führerschein sicher und leitete ein Strafverfahren gegen den 53-Jährigen ein.

Von Anette Wulf-Dettmer