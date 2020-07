Hänigsen

Aufmerksame Bürger haben verhindert, dass eine 18-Jährige am Freitagabend an der Weißdornallee in Uetze-Hänigsen zwei Tretroller stehlen konnte. Sie informierten die Polizei, als sie sahen, dass die junge Frau um 22.45 Uhr versuchte, das Kabelschloss zu durchtrennen, mit dem die beiden Roller an einem Fahrradständer vor dem dortigen Discounter angeschlossen waren. Die Polizei war sofort zur Stelle und überraschte die 18-Jährige noch am Tatort. Sie erwartet jetzt ein Strafverfahren.

Aktuelle Berichtevon Polizei und Feuerwehr in Uetze lesen Sie hier im Ticker.

Von Anette Wulf-Dettmer