Polizei sucht nach verunglücktem Autofahrer im Wald

Uetze/Schwüblingsen

Suche im Wald: Nach einem Autounfall auf der Kreisstraße zwischen Schwüblingser Kreisel und Schwüblingsen im Uetzer Gemeindegebiet ist die Polizei mit mehreren Streifenwagenbesatzung im Einsatz, um den verschwundenen Fahrer eines verunglückten roten Suzuki Ibiza zu finden. Denn möglicherweise ist der Fahrer verletzt oder steht unter Schock und braucht Hilfe.

Anhand des Kennzeichens konnte die Polizei noch am Unfallort den Halter ermitteln. Er wohnt in der Gemeinde Edemissen im Nachbarlandkreis Peine. Deshalb suchen die Polizisten Wald, Feldmark und Straßen zwischen dem Unfallort und dem Wohnort ab. Möglicherweise will der Mann zu Fuß nach Hause. Ob der Fahrer identisch mit dem Halter ist, steht allerdings noch nicht fest.

Fahrer prallt nach Linkskurve gegen einen Baum

Die Zeugen, die auch die Polizei alarmierten, berichteten, dass sich ein Mann von dem verunglückten Fahrzeug entfernt habe und in den Wald gelaufen sei. Zu dem Zeitpunkt habe das Auto noch „gedampft“. Also musste sich der Unfall gerade ereignet haben.

Gegen diesen Straßenbaum ist der Fahrer mit seinem Auto geprallt. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

Die Polizei hat anhand der Spuren inzwischen den Unfallhergang rekonstruiert. Demnach fuhr der rote Wagen mit Celler Kennzeichen auf der K 125 in Richtung Schwüblingsen, als dessen Fahrer in der zweiten Linkskurve die Kontrolle verlor und wenige Meter hinter der Kurve mit der Beifahrerseite gegen einen Straßenbaum prallte. Daraufhin zog der Fahrer sein Auto nach links und kam schließlich am Grünstreifen der Gegenfahrbahn zum Stehen. Zum Glück kam dem Ibiza zu diesem Zeitpunkt kein anderes Fahrzeug entgegen.

Vermutlich saß nur eine Person im Auto

Der Kotflügel und Reifen auf der Beifahrerseite wurden zerstört, sodass das Auto nicht mehr fahrbereit war. Im Auto saß offenbar auch nur der Fahrer. Es hatten zwar beide Airbags ausgelöst, doch nur der Sicherheitsgurt des Fahrers war benutzt worden. „Ein Beifahrer ohne angelegten Sicherheitsgurt wäre bei dem Unfall sicher verletzt worden“, sagte eine Polizeibeamtin am Unfallort. „Doch wir haben bislang keine Blutspuren entdeckt.“

Die Beifahrerseite des roten Ibiza ist zerstört. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

Die Polizisten fanden bei der Untersuchung des Fahrzeugs am Unfallort ein Kleidungsstück für einen Mann: eine dunkelbeige Steppjacke. Das stützt die Beobachtung der Zeugen kurz nach dem Unfall. Zudem ist der Fahrer offenbar Zigarettenraucher. Der Geruch sei im Autoinneren wahrnehmbar gewesen.

Von Anette Wulf-Dettmer