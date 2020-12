Uetze

Unbekannte haben am Sonntag, 6. Dezember, die Reifen an einem Skoda Fabia zerstört. Allerdings erstattete die Halterin erst jetzt eine Strafanzeige, wie eine Polizeisprecherin sagte. Demnach hatte die 49 Jahre alte Frau aus Uetze am Nikolaustag gegen 10 Uhr ihren Wagen an der Raiffeisenstraße vor dem Haus mit der Nummer 4 geparkt, um etwa eine Stunde lang eine Immobilie anzuschauen. Nach dem Termin bemerkte sie zeitverzögert den Verlust von Reifendruck. Deshalb ließ sie ihren Wagen in einer Werkstatt begutachten. Dabei stellten die Mitarbeiter fest, dass Unbekannte in die Vorderreifen Stiftnägel getrieben hatten.

Die Ermittler bitten Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, sich unter Telefon (05173) 925430 zu melden.

Von Antje Bismark