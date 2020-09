Katensen

Unbekannte haben am Freitag in der Zeit zwischen 8 und 13 Uhr ihren Müll illegal an einem Feldweg an der Kreisstraße 130 in Richtung Krätze entsorgt. Sie nutzten nach Aussage eines Polizeisprechers eine große Kik-Tüte, die sie mit Haushaltsabfällen gefüllt hatten.

Die Ermittler hoffen, dass Zeugen die Verursacher gesehen haben, als sie an dem Feldweg rechts vor der Linkskurve vorbeifuhren. Die Behörde nimmt Hinweise unter Telefon (05173) 925430 entgegen.

Von Antje Bismark