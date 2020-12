Uetze

Die Polizei sucht Zeugen für eine Unfallflucht. Nach Aussage einer Sprecherin hat ein unbekannter Autofahrer mit seinem Auto am Montag, 14. Dezember, zwischen 13.30 und 14 Uhr die Außenwand eines Firmengebäudes an der Rudolf-Diesel-Straße beschädigt – nach ersten Erkenntnissen wohl bei einem Wendemanöver. Dabei, so die Polizeisprecherin, fuhr er gegen das Gebäude und drückte die aus Aluminiumplatten bestehende Wand ein. Den Schaden geben die Ermittler mit 5000 Euro an. Sie gehen davon aus, dass der Fahrer eines Zustelldienstes den Unfall verursacht habe, der gerade eine Lieferung ausgetragen hatte.

Die Beamten bitten Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder die Hinweise zum Fahrer geben können, sich unter Telefon (05173) 925430 zu melden.

Von Antje Bismark