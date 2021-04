Uetze

Einen Moment der Unaufmerksamkeit hat am Mittwoch ein Taschendieb genutzt und eine 77 Jahre alte Frau aus Uetze bestohlen: Die Frau hielt sich nach Aussage einer Polizeisprecherin gegen 11.15 Uhr in einem Supermarkt an Schapers Kamp auf. Nach ihrem Einkauf lud sie die Waren in ihr Auto und brachte den Einkaufswagen zurück zur Einstellbox. Beim Einsteigen in ihr Auto bemerkte sie, dass sie ihre Handtasche im Einkaufswagen vergessen hatte.

Zwar lief die 77-Jährige umgehend zurück, doch der Wagen mit ihrer Handtasche war nicht mehr am abgestellten Ort. Später fand eine Kundin die Tasche im vorderen Sonderpostenbereich des Geschäftes in einem Regal. Die Ermittler gehen davon aus, dass der oder die Täter die Tasche dort abgelegt haben. Allerdings fehlte das Portemonnaie mit 120 Euro Bargeld.

Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben, sollten sich unter Telefon (05173) 925430 melden.

Von Antje Bismark