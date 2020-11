Uetze

Die Polizei Uetze sucht die Besitzer von drei Fahrrädern. So stellten die Beamten am Freitag gegen 10 Uhr zwei Fundräder an der Alten Bahnhofstraße in Hänigsen sicher. Dabei handelt es sich nach Aussage eines Polizeisprechers um ein silber-anthrazitfarbenes 28-er Herrensportrad Gudereit, Typ Alu 7005, mit einer 21-Gang-Kettenschaltung und um ein metallic-graues 28-er Damenfahrrad NSU, mit einer 5-Gang-Nabenschaltung. Beide Fahrräder wurden bislang nicht als gestohlen gemeldet.

Außerdem entdeckten Polizeibeamte am Sonnabend gegen 21.45 Uhr auf dem Schulhof der Grundschule Uetze, Katenser Weg, ein 24-er Mountainbike mit nicht erkennbarem Hersteller, das nicht angeschlossen war. Das Fahrrad ist nach Polizeiangaben blau-grau lackiert und weist eine blaue Vordergabel auf. Es verfügt über eine blau-grau-rote Klingel.

Die Halter sollten sich unter Telefon (0 51 73) 92 54 30 melden. Findet sich kein rechtmäßiger Eigentümer, dann leitet die Polizei alle Räder an das Fundbüro der Gemeinde Uetze weiter.

Von Antje Bismark