Uetze

Die rechtmäßige Eigentümerin eines violett-grünen Damenrads der Marke Comact wird jetzt von der Polizei Uetze gesucht. Wie ein Sprecher am Sonnabend mitteilte, hatte eine Anwohnerin der Schünebuschstraße das 28-er Zweirad mit einer Sieben-Gang-Schaltung und Weißwandreifen am Freitag gegen 14 Uhr auf der Dienststelle abgegeben. Ihren Angaben zufolge stand das Rad seit etwa einer Woche ungesichert an einem Zaun an der Straße.

Bislang liegt den Ermittlern keine Anzeige vor, dass jemand das Rad als gestohlen gemeldet hat. Deshalb bitten die Beamten die Eigentümerin, sich unter Telefon (0 51 73) 92 54 30 zu melden.

Von Antje Bismark