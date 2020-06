Hänigsen

Ein silberfarbenes Herrenrad der Marke Künsting hat die Polizei am Freitag gegen 22.30 Uhr am Moorgartenweg in Uetze-Hänigsen sichergestellt. Das Zweirad mit einer 28-Zoll-Bereifung und Sieben-Gang-Nabenschaltung befand sich zu diesem Zeitpunkt unverschlossen an der Straße, wie ein Sprecher sagte. Seinen Angaben zufolge nahmen die eingesetzten Beamten das Rad zwecks Eigentumssicherung mit in die Polizeistation. Sie bitten den Halter, sich mit einem Eigentumsnachweis unter Telefon (0 51 73) 92 54 30 bei der Polizei zu melden.

Weitere Meldungen von der Polizei und Feuerwehr aus der Gemeinde Uetze finden Sie im Polizeiticker.

Von Antje Bismark