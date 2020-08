Uetze

Die Polizei hat am Sonntag gegen 2.45 Uhr auf der Burgdorfer Straße an der Ecke Schapers Kamp in Uetze einen 29-jährigen Ford-Fahrer gestoppt, weil er viel zu schnell fuhr. Wegen eines Einbruchs in den Famila-Markt am Schapers Kamp ist die Polizeipräsenz Sonntag früh sehr hoch gewesen in Uetze. Bei der Kontrolle des Fahrers stellten die Beamten fest, dass dieser Alkohol getrunken hatte.

Die Atemalkoholkonzentration lag bei 1,89 Promille, sodass dem Fahrer eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem stellten die Polizisten fest, dass der 29-Jährige keinen Führerschein besitzt. Die Beamten haben mehrere Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet. Der 29-Jährige durfte sich zu Fuß auf den Heimweg machen.

Von Anette Wulf-Dettmer