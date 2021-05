Uetze

Polizeibeamte haben am Montag um 19.15 Uhr in der Kaiserstraße in Uetze den Fahrer eines E-Scooters angehalten, weil an dem motorisierten Zweirad das Kennzeichen fehlte. Das ist jedoch Pflicht, sobald ein E-Scooter auf öffentlichen Straßen und Wegen genutzt wird.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, habe sich bei der Kontrolle herausgestellt, dass es für den Scooter keinen Versicherungsschutz gibt. Zudem bemerkten die Polizisten, dass der 24-jährige Uetzer unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,56 Promille. Beim Drogenschnelltest wurde THC nachgewiesen. Daraufhin räumte der Mann ein, dass er am Vorabend einen Joint geraucht hatte.

Bilanz der Kontrolle: Den 24-Jährigen erwarten jetzt Anzeigen wegen des Verstoßes gegen die Versicherungspflicht, Fahrens unter Alkohol- und Drogeneinfluss sowie des Erwerbs von Betäubungsmitteln.

Von Anette Wulf-Dettmer