Uetze

Ohne Versicherungskennzeichen, dafür unter Drogeneinfluss hat ein 22-Jähriger aus Uetze am Freitagabend einen E-Scooter in Uetze gesteuert. Polizeibeamte stoppten ihn nach Aussage eines Sprechers gegen 18.50 Uhr an der Schmiedestraße, weil an dem Fahrzeug das vorgeschriebene Versicherungskennzeichen fehlte. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer unter der Wirkung von Cannabis stand. Damit sei er vermutlich nicht mehr in der Lage gewesen, sein Kraftfahrzeug sicher zu führen, teilte der Sprecher mit.

Deshalb entnahm ein Arzt dem 22-Jährigen eine Blutprobe, das Ergebnis steht noch aus. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Verfahren wegen Fahrens unter Drogeneinfluss ein. Weitere Ermittlungen ergaben, dass für den E-Scooter ein Versicherungskennzeichen und somit auch Versicherungsschutz existiert. Dieses war lediglich nicht angebracht. Gleichwohl gibt es dafür ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren. bis

Von Antje Bismark