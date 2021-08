Hänigsen

Die Polizei hat am Sonnabend kurz nach 1 Uhr zwei Radfahrer auf der Henighuser Straße in Hänigsen angehalten, weil die Beleuchtung an ihren Fahrrädern mangelhaft war. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten, dass einer der beiden, ein 21-Jähriger aus Hänigsen, eine deutliche Alkoholfahne hatte. Beim freiwilligen Atemalkoholtest wurde ein Wert von 2,06 Promille gemessen.

Das ist auch für einen Radfahrer zu viel: Mit maximal 1,6 Promille darf man laut einem Polizeisprecher noch aufs Fahrrad steigen. Werte darüber sind ein Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz. Die Polizei veranlasste bei dem 21-Jährigen die Entnahme einer Blutprobe.

Von Anette Wulf-Dettmer