Uetze

Auf der Bundesstraße 188 zwischen Kreuzkrug und Abbeile am Montagvormittag hat der Fahrer eines Ford Connect beinahe einen Unfall verursacht. Der Ford-Fahrer wollte gegen 10.30 Uhr in Fahrtrichtung Abbeile eine lange Fahrzeugschlange überholen. Er war bereits an einem Auto der Marke Volvo sowie an einem Mercedes vorbeigefahren, als er aufgrund des Gegenverkehrs scharf vor dem Mercedes wieder in die Fahrzeugschlange einscheren musste. Der Mercedes-Fahrer bremste daraufhin scharf ab, um einen Zusammenstoß mit dem Ford zu vermeiden.

Mercedes-Fahrer informiert Polizei über riskantes Überholmanöver

Offenbar hatte es der Ford-Fahrer sehr eilig. In Abbeile geriet er in die Geschwindigkeitskontrolle einer zivilen Polizeistreife. Die Beamten stoppten den Ford-Fahrer. Dies beobachtete der Mercedes-Fahrer, er hielt daraufhin ebenfalls an und informierte die Polizisten über das kurz zuvor stattgefundene Überholmanöver des Ford-Fahrers.

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Uetze lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Anette Wulf-Dettmer